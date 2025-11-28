Ángel Rodríguez: "Si somos fiables seremos un equipo a tener en cuenta"

Viernes, 28 Noviembre 2025 20:35

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha insistido en que si su equipo es fiable podrá ser tenido en cuenta en la competición. Frente al Langreo, el técnico ha confíado en hacer un buen partido.

Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación hoy viernes y ha analizado el partido de mañana sábado (Los Pajaritos, 18.00 horas) ante la U. P. de Langreo, un rival muy especial ya que fue el primer equipo que le dio la oportunidad de entrenar como primer técnico.

“Conozco perfectamente al Langreo y guardo muy buenos recuerdos y amigos allí”, ha declarado Rodríguez, que ha admitido tener “un cariño especial al presidente; hice mucha amistad con la gente que me brindó la oportunidad de entrenar”.

El técnico rojillo no ha obviado que “el Numancia afronta una semana especial con tres partidos en una semana”, por lo que han sido días de “meter más carga y confiar en hacer un buen partido mañana ante el Langreo”.

En relación al juego del conjunto numantino, Rodríguez ha reconocido que deben “ser un equipo más sólido en defensa, que tenga las cosas claras cuando tenga el balón, que sepa atacar, que sea vertical, algo que por momentos se vio en la segunda parte en Burgos, aunque siempre durante noventa minutos el rival también juega y hace oposición”.

Además ha señalado sobre la U. P. Langreo que “llega a Soria en clara mejoría tras un inicio de competición irregular, y con la idea de recuperar su mejor versión con jugadores que están dando un paso al frente como Pablo Pérez o Guerrero, futbolistas que han tocado el fútbol profesional y que, con su mejor versión, están contagiando a los demás”.

En cuanto las bajas, Héctor Peña, Buyla y Marcos Sánchez no estarán disponibles mañana, mientras que Ángel Rodríguez recupera a Danese tras cumplir sanción.

También ha incidido Rodríguez en que el partido de Copa del próximo martes no distraiga del objetivo real que es la liga.

“Estamos sumidos en una competición que es la liga, y luego hay otra competición que es la Copa, que nos llena de ilusión, pero una plantilla se prepara para una liga, no para una Copa del Rey, así que el que esté distraído no jugará”, ha asegurado.