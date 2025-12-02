Arrasate: "Nos ha tocado sufrir ante el Numancia"

El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, ha reconocido que le ha tocado sufrir en el tramo final de la eliminatoria de la Copa del Rey, ante el empuje del Numancia.

Arrasate, que ha mostrado su satisfacción por el resultado, ha resaltado que su equipo ha jugado con seriedad en la primera parte, “hemos hecho las cosas”, pero ha reconocido que la magia de la Copa ha hecho que el Numancia metiera un gol y “se viniera arriba y su afición aprieta también, y nos ha tocado sufrir”.

“Con el tercer gol no hemos controlado bien el partido, la segunda parte ha sido de ida y vuelta, y con descontrol puede pasar esto, sufriendo hasta el final”, ha reconocido.

Arrasate ha señalado que su “cabreo” en la banda en los últimos minutos reflejaba que no se estaban haciendo las cosas bien para controlar el partido.

“Me he cabreado porque creo que hemos tomado malas decisiones. Al final necesitábamos más control y no lo hemos tenido. En esa ida y vuelta hemos tenido ocasiones claras para hacer el cuarto y finiquitarlo. Ha sido cabreo y sufrimiento”, ha manifestado

El técnico del Real Mallorca ha asegurado que en su retorno a Los Pajaritos ha ido todo rodado hasta el tramo final del partido.

“Desde ayer ha habido mucho cariño en ambas direcciones. Es bonito volver a un sitio donde he sido feliz”, ha subrayado.