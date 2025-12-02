El Numancia roza la remontada frente al Mallorca (2-3) en Copa

Martes, 02 Diciembre 2025 21:10

El Numancia ha caído con orgullo en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Real Mallorca (2-3) y durante algunas fases del encuentro ha alimentado la ilusión de dar la sorpresa frente a un equipo de Primera que no está en su mejor momento.

El Real Mallorca había viajado a Soria para ganar al Numancia, como terminó haciendo, pero también para disipar las muchas dudas de un equipo, dirigido por el exentrenador numantino Jagoba Arrasate, que no termina de despegar en la competición liguera y filtrea con los puestos de descenso.

Los goles de Llabrés y Abdón en los primeros minutos de la primer parte, más otro de penalti en la segunda mitad del de Artà, han reflejado en el marcador la victoria bermellona, a pesar de una segunda mitad en la que la relajación visitante y el atrevimiento del Numancia ha puesto en peligro el pase a la siguiente ronda con los tantos de Jony y Danese.

los de Jagoba Arrasate han entrado de cara en la primera parte. Han visto puerta en el primer remate y han acrecentado la ventaja prácticamente en la siguiente clara ocasión.

El Numancia no se ha dado por rendido a pesar del marcador adverso y por momentos ha sido superior y ha generado peligro, en especial por la banda de Matos, que ha hecho más de un traje a su marcador, pero sus centros no han encontrado un rematador.

Tras pasar por vestuarios, el Numancia ha dado otro paso adelante ante un rival que, por momento, parecía que ya dado por bueno el resultado.

Jony ha recortado distancias tras un fallo en la salida del balón, metiendo el miedo en el cuerpo a los bermellones.

Y apenas dos minutos después, un larguero ha hecho temer lo peor al equipo de Arrasate.

En el primer cuarto de hora el Numancia ha sido dueño y señor del partido. Jugando así en la competición liguera, el equipo de Ángel Rodríguez tiene mucho ganado para creer que es posible su candidatura al ascenso directo.

Pero un fallo garrafal de Danese, en el minuto 64, al no controlar ha permitido a Asano meterse en el área. El central numantino se ha tropezado y ha zancadilleado al delantero visitante. El penalti, de libro, lo ha Abdón.

Pero la tranquilidad le ha durado poco al Mallorca. Un error de su guardameta Cuéllar, el futbolista más veterano que ha defendido la camiseta bermellona -41 años- ha terminado con una volea de Danese para volver a colocar a su equipo a un gol de distancia.

Quedaba un cuarto de hora por delante y el Mallorca ha tomado precauciones. Arrasate ha metido en el campo a Mascarell y Samu, y el partido se ha consumido, con algún susto para los visitantes y con la satisfacción de que así el Numancia ilusiona, algo fundamental para creer en que se puede mirar a la competición liguera con el objetivo del ascenso directo.

El próximo domingo, a las cinco de la tarde, en la visita al Ourense, se verá si hay continuidad o si todo ha sido un sueño, el de la Copa que catapultó hace casi tres décadas al equipo soriano a la élite del fútbol español.