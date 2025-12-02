El Real Mallorca, un campeón de Copa, visita el estadio de Los Pajaritos

Martes, 02 Diciembre 2025 15:11

El Numancia encara esta tarde la segunda ronda de la Copa del Rey, ante un equipo de Primera como el Real Mallorca, que tiene en sus vitrinas el trofeo del torneo del k.o. En torno a cuatro mil aficionados presenciarán en Los Pajaritos la eliminatoria.

El conjunto mallorquín entrenado por Jacoba Arrasate llega a Los Pajaritos (19:00 horas) con la intención de olvidarse de su dubitativa trayectoria en el inicio liguero y pasar de ronda con más juego que el demostrado en la primera eliminatoria ante el modesto Atlètic Sant Just de la Regional catalana,

La gran novedad en el once berbellón será Pichu Cuéllar en portería, que se convertirá en el futbolista más veterano en la historia del club en disputar un partido oficial a los 41 años y medio de edad.

En defensa, se espera el regreso de Marash Kumbulla después de dos meses fuera, tras lesionarse en el partido ante el Atlético de Madrid, según ha publicado la prensa mallorquina.

Junto a él estarán Mateu Jaume, David López y Salhi, del filial.

En el centro del campo, todo apunta a que Antonio Sánchez, Morlanes y Pablo Torre deberán llevar la batuta del encuentro, con Asano y Llabrés o Domènech en las bandas.

Arriba, Abdón, que apenas cuenta en Liga, será el encargado de finalizar las jugadas.

Campeón de la Copa del Rey de 2003

En el curso 2002/03, con Gregorio Manzano al mando, el Real Mallorca logró otro gran hito en su historia: ganó la final de la Copa del Rey, disputada en Elche ante el Recreativo de Huelva, por 3-0, gracias a un gol de Walter Pandiani y dos de Samuel Eto'o.

Hasta la fecha, es el único título copero de la institución, que eliminó a la UDA Gramanet, Hércules CF, Real Valladolid, Real Madrid y Deportivo de la Coruña.

El equipo bermellón disputó su primera final de la Copa del Rey en la temporada 1990-91, con Serra Ferrer en el banquillo.

Fue el 29 de junio de 1991, en el Santiago Bernabéu y ante el Atlético de Madrid, que se llevó el título en la prórroga por 1-0.

En la temporada 1997/98, el Mallorca, con Héctor Cúper como entrenador, acabó quinto en liga y cayó de manera muy digna y orgullosa en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, que logró alzar el título en los penaltis.

Los mallorquinistas jugaron gran parte de la prórroga con nueve jugadores. Aquel equipo contaba con jugadores como Carlos Roa, Vicente Engonga, Javier Olaizola, Gabriel Amato o Jovan Stankovic, entre otros.

El 22 de agosto de 1998, meses más tarde de la final de Copa del Rey, el Mallorca consiguió el primer título oficial de su historia, la Supercopa de España, al imponerse al mismo rival de la final de Copa, el Barcelona, a doble partido.

Asimismo, el subcampeonato copero dio opción a los mallorquines de jugar la Recopa de Europa de la 1998/99, una competición en la que el equipo bermellón consiguió llegar a su primera final europea, pero cayó 2-1 frente a la Lazio en un partido histórico disputado en Birmingham. El primer título y la aventura europea llegaron con Guillem Reynés como presidente, que sustituyó a Beltrán, cuyo adiós se produjo en mayo de 1998. En liga, el conjunto isleño quedó clasificado en una histórica tercera posición, sólo por detrás del FC Barcelona y el Real Madrid.

La Champions League, la Copa de la UEFA y un nuevo estadio: Son Moix

Esa tercera plaza en la 1998/99 permitió al Mallorca disputar la fase preliminar de la Liga de Campeones en la 1999/00, donde cayó frente Molde noruego, tras empatar a cero en tierras nórdicas y a uno en Palma. Sin embargo, los bermellones jugaron ese mismo curso la Copa de la UEFA. Tras eliminar a Ajax y Mónaco, perdieron en cuartos de final frente al Galatasaray, que a la postre se convertiría en el campeón de esa edición.

Esa misma temporada, el Mallorca inauguró el estadio de Son Moix. Fue el 21 de agosto de 1999 en un partido frente al Real Madrid que acabó con victoria visitante.

Una temporada 2000/01 de récord

En la primera campaña del nuevo milenio, la 2000/01, el Mallorca, comandado por Luis Aragonés, consiguió una nueva tercera posición en Primera División al sumar 71 puntos, por lo que se clasificó para la Champions League.

Un curso de ensueño en el que además se logra el récord de goles (61) y de victorias (20) y en el que se encaja el menor número de derrotas en Primera (7).

Fue el curso de irrupción de un joven Samuel Eto'o, que llegó cedido a la isla, procedente del Real Madrid, en el mercado de invierno de la 1999/00.

Fase de grupos de la Champions League

Ya en la 2001/02, Luis Aragonés se marchó al Atlético de Madrid y su lugar lo ocupó Bernd Krauss. El club mallorquinista consigue clasificarse para la fase de grupos de la Champions League después de eliminar en la prórroga al Hajduk Split. De esta manera, el 11 de septiembre de 2001, el RCD Mallorca hizo historia al disputar su primer partido de la fase de grupos de máxima competición europea de clubes.

El curso 2023/24 estuvo marcado por dos hitos importantes e históricos.

En enero de 2024, se inauguró el nuevo Estadi Mallorca Son Moix, que desde mayo de 2022 había experimentado una reforma integral por fases con el objetivo de modernizarlo y acercar a la afición mediante la retirada de las pistas de atletismo.

Además, Mallorca logró meterse en la cuarta final de la Copa del Rey de su historia.

La afición protagonizó la mayor movilización del club, con más de 20.000 desplazados a Sevilla para presenciar el partido.

Aquella final acabó con derrota en la tanda de penaltis frente al Athletic Club, tras el 1-1 de los 120 minutos, pero con una nueva demostración de orgullo por parte del mallorquinismo.