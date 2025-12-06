NN.GG. de Soria defiende vigencia de Constitución frente a quienes la cuestionan

Sábado, 06 Diciembre 2025 15:28

Los soportales del Espolón en Soria han acogido el acto en defensa de la Constitución española llevada a cabo por los representantes de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Soria, que han repartido ejemplares de la carta Magna y han leido un manifiesto reivindicativo.

En el acto simbólico han estado las juventudes populares acompañadas del presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, así como de responsables políticos como Rocío Lucas, Tomás Cabezón, José Manuel Hernando, Javier Jiménez Santamaría, y cargos electos en las Cortes regionales, así como concejales y alcaldes.

El presidente del Partido Popular, Benito Serrano, ha destacado que “hoy celebramos la Constitución de 1978 creada con valores de unidad, de consenso, de justicia, que nuestros mayores se dieron hace 47 años y hoy siguen siendo un marco en el que nos debemos de fijar, un marco que nos ha servido para llegar hasta aquí, pero también es un marco que nos tiene que servir para afrontar el futuro”.

“Estamos en un acto de Nuevas Generaciones, que mejor lugar para que seamos capaces de defender este legado y que sean ellos los continuadores de esta democracia que nos hemos dado entre todos y que corre grandes riesgos porque tenemos un gobierno que no respeta la separación de poderes, que no pone el interés general por delante, sino que pone el interés particular”.

Por su parte la consejera de Educación Rocío Lucas ha declarado que “si hay un partido heredero de la Constitución, ese es el Partido Popular. Somos defensores del texto que la mayoría de españoles decidió apoyar. Un texto de reconciliación, reformismo y modernización nacional. Para muestra, la aplicación que Castilla y León hace del artículo 27: El derecho a la educación y la libertad de elección de las familias".

La presidenta de Nuevas Generaciones de Soria, Irene Carmona, ha destacado que la Constitución nace hace 47 años como un texto para facilitar la convivencia y la cooperación entre españoles, con el poder en manos del pueblo como pilar fundamental, ejercido por los propios ciudadanos.

Gracias a la carta magna España es un Estado de Derecho, y por ello ha exigido que, para actuar dentro de sus límites, se respeten las instituciones, la división de poderes, los derechos fundamentales y el pluralismo político.

“Las nuevas generaciones nos guardamos bajo el paraguas de la Constitución, utilizándola como el camino para encontrar concordia, paz y libertad. Es importante conocerla y respetarla en todo momento, pero especialmente en un tiempo como el actual, en el que vemos ninguneada la separación de poderes en el momento en el que imputan al Fiscal General del Estado por revelación de secretos”, ha apuntado.

El acto se ha celebrado bajo el lema “En defensa de la Constitución”, conscientes del deber de defenderla frente a los constantes ataques a los que se enfrenta al estar más amenazada que nunca. Amenazada por el muro que el presidente del Gobierno ha levantado entre españoles y que separa a los suyos del resto, amenazada por el ataque a los pilares de la democracia y del Estado de Derecho, a través de la colonización de las instituciones, de la quiebra de los consensos y de los principios esenciales en que la Constitución se fundamenta. Sufrimos a un Gobierno que trata de salvar su debilidad y su servilismo a quienes solo buscan destruir nuestra convivencia y evitar la alternancia, atacando a la separación de poderes, a la libertad de prensa, a la independencia de los jueces, a la neutralidad de la fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.