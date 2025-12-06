Aldehuela de Periáñez sube su Belén a la Serrezuela
Aldehuela de Periañez, en la sierra del Almuerzo, también ha colocado su Belén.
Lo ha hecho en el Día de la Constitución, en el alto de la Serrezuela, aprovechando el puente y la mayor afluencia de aldehueliños, que han regresado a su pueblo en fechas festivas.
Y después de la caminata y subir hasta la Serrezuela, todos se han juntado a la mesa para disfrutar de un alumerzo y compartir un trozo de roscón.
Aldehuela de Periañez de Soria se encuentra a 16 kilómetros de Soria y tiene como patrón a San Juan Bautista.
La economía del pueblo se basa sobre todo en los cereales, y antiguamente, en la ganadería ovina.