Presentación de la obra ganadora de Premio de Literatura Juvenil Avelino Hernández

Jueves, 11 Diciembre 2025 13:45

El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, organizará el próximo sábado 13 a las 19:30 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño la presentación en la ciudad de la obra Cristales de plata, del escritor Antonio J. Ruiz Munuera, ganadora del Premio de Literatura Juvenil Avelino Hernández.

El acto será abierto al público y contará con la participación del autor, acompañado por César Millán, miembro del jurado.

Cristales de plata narra la historia de Kibwe Mwelu, un joven del barrio de Mathare, uno de los suburbios más duros de Nairobi.

Su vida cambia al descubrir la fotografía de la mano de la fotoperiodista Kyra Aislinn, quien le muestra cómo la luz puede revelar lo invisible, igual que los cristales de plata en un negativo.



A través de su cámara, Kibwe y sus amigos Fatu y Rafiki captan la belleza oculta de su entorno en un relato inspirado en hechos reales, donde la creatividad surge incluso en contextos marcados por la exclusión.

La obra combina un enfoque narrativo sensible con un profundo trasfondo social y supone la continuación del universo literario iniciado por Ruiz Munuera en Mwelu, título con el que obtuvo el propio Premio Avelino Hernández, cuya publicación está prevista por Editorial Algar.

Trayectoria del autor

El escritor Antonio J. Ruiz Munuera (Lorca, 1966) es profesor de Educación Secundaria y autor de una sólida producción literaria que incluye cuatro novelas y tres libros de relatos.

Ha recibido numerosos premios nacionales y su obra destaca por su calidad narrativa y su proyección audiovisual.

Entre sus títulos más relevantes figuran:

Mwelu (Premio de Literatura Juvenil Avelino Hernández, Editorial Algar, pendiente de publicación)

Polvo de Glaciar (Ed. Desnivel, 2023), finalista del XXIV Premio Desnivel de Novela

La Troupe (Ed. Edelvives, 2021), Premio Alandar de Literatura Juvenil

Mortales. 21 relatos de viaje al otro barrio (MurciaLibro, 2019)

La ira del insecto (Ed. Stvdio, 2018), Premio José María de Pereda

Ojo de pez (Ed. Juventud, 2016), Premio Nostromo y seleccionada para el VII Festival Rodando Páginas

La luz de Yosemite (Desnivel, 2015), finalista del Premio Setenil