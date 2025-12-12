Apoyo unánime para adenda que permita financiar la nueva EDAR de Soria

Viernes, 12 Diciembre 2025 13:14

Todos los grupos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento de Soria han apoyado una adenda para financiar la nueva EDAR, con una inversión que alcanza los 85 millones y una aportación municipal de 18 millones en 40 años.

El concejal de Hacienda y portavoz municipal, Javier Muñoz, ha explicado en el Pleno los detalles de la adenda aprobada para esta mañana por unanimidad.

Este documento incluye un coste fijo para la devolución de los 18 millones de euros a cuarenta años de aportación municipal sobre el total de los 85 millones del coste de la EDAR e incluye uno variable sobre el coste del mantenimiento anual de la nueva planta de 92.000 euros al año.

De esta forma, el primer año la devolución total será de 850.000 euros con una repercusión media de dos euros al mes en el recibo.

La planta comenzó a funcionar el 29 de enero y desde julio, seis meses después, ya trabajó con un régimen estable.

La intervención completa incluía la ejecución de toda la obra y también la explotación durante el primer año así como el desmontaje y recuperación paisajística de la actual planta.

La inversión final alcanza los 85 millones de euros y, aunque la inversión inicial desde que se gestara el proyecto se ha incrementado en un 70 por ciento pasando de los 50 millones a los 85, la aportación municipal es casi la misma pasando de una previsión de 16 millones a los 18,3 actuales.

Todo ello con el cambio de ubicación, la construcción del túnel, la mejora de todos los parámetros sobre el proyecto primigenio y la recuperación de la actual planta en un lugar emblemático de márgenes.

Esta situación ha sido posible por las gestiones para la participación de la Junta en la financiación, que también realizará una aportación próxima a los 18 millones, y las gestiones, en colaboración con ACUAES, para optar a cuantos fondos europeos han sido posibles con los mejores porcentajes, según ha asegurado el Ayuntamiento.

La financiación europea alcanza el 57 por ciento de toda la actuación.

La depuradora, ubicada en el término municipal de Los Rábanos, tratará las aguas residuales de 135.000 habitantes equivalentes de los municipios de Los Rábanos y Soria, con un caudal medio de 24.000 m3/día.

La nueva instalación incluye un tratamiento primario con capacidad para tratar seis veces el caudal medio (1,67 m3/s) y un tratamiento biológico secuencial (SBR) con eliminación de nutrientes, suficiente para alcanzar un nivel de calidad de tratamiento para poder verter en zona sensible.

Destaca, en la línea de fangos, el tratamiento mediante digestión anaerobia, con la instalación de un moto generador para el aprovechamiento energético del biogás producido y la instalación de un sistema de deshidratación mediante tornillos que mejora la eficiencia de la instalación