Tierras del Cid entrega los premios del concurso de Ideas Emprendedoras 2025

Viernes, 12 Diciembre 2025 14:27

La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha celebrado este jueves la Gala del Concurso de Ideas Emprendedoras 2025, un encuentro que ha reunido a más de 150 estudiantes de los institutos IES Santa Catalina, de El Burgo de Osma, e IES La Rambla, de San Esteban de Gormaz.

Este certamen se enmarca en el proyecto “Creando Oportunidades”, financiado por la Convocatoria Solidarios Nacionales 2025 del Grupo TRAGSA y complementado con la aportación económica de Tierras Sorianas del Cid, sumando entre ambos casi 1.400 euros destinados íntegramente a premiar el talento juvenil de la comarca con bonos para consumir en comercios locales.

La jornada ha incluido una mesa redonda de deportistas titulada “Deporte, superación y oportunidades desde Soria”, guiada por Lucia Romero, directora del campus deportivo de San Esteban de Gormaz, y con la participación de Daniel Mateo, atleta olímpico y premio FOES Joven Empresario Soriano 2024; David Pineda, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024; Vanesa Palomar, judoka y campeona de España; Sergio Romero, campeón de Motocross Elite MX2 de Castilla y León; Jose Luis Gómez, ciclista ganador de varias etapas de la Titant Deseart y las hermanas Ana y Natalia Sanz, referentes regionales en bádminton.

Todos ellos coincidieron en destacar que Soria ofrece numerosas posibilidades para el desarrollo deportivo y personal, aunque reivindicaron la necesidad de contar con más apoyos y recursos, especialmente en disciplinas minoritarias. También subrayaron que la constancia, la disciplina y enfocarse en un objetivo y una meta son las claves que les han permitido crecer y superar los retos de su carrera.

Antes de la entrega de premios, el consultor empresarial Santiago Cantalapiedra de la empresa Cocreanet ofreció una intervención centrada en la importancia de la mirada innovadora. Explicó que la innovación no siempre implica inventar algo nuevo, sino aprender a observar el día a día, detectar problemas reales y buscar soluciones que aporten valor. Recordó al alumnado que cualquiera puede emprender si es capaz de identificar una necesidad y atreverse a resolverla.

El concurso ha reconocido este año algunas de las ideas más creativas y con mayor proyección elaboradas por el alumnado, premiando propuestas que abordan desde la inclusión —como herramientas de apoyo para personas con discapacidad— hasta la mejora de servicios en el medio rural, pasando por iniciativas tecnológicas, culturales y sociales.

Entre los conceptos reconocidos destacan proyectos vinculados a la seguridad, la movilidad, la sostenibilidad, el bienestar o el acompañamiento escolar, así como soluciones innovadoras que reflejan las inquietudes reales de los jóvenes sobre su territorio.

Junto a los premios principales de cada categoría, se han otorgado varios accésits para visibilizar ideas que, aun sin ocupar los primeros puestos, han demostrado un alto potencial y un notable nivel de elaboración.

El jurado encargado de evaluar las propuestas ha estado formado por representantes de la Fundación de la Universidad de Valladolid – Campus de Soria, Caja Rural de Soria, Cámara de Comercio de Soria y la consultora rural Cocreanet SL.

Su participación ha garantizado una valoración profesional, imparcial y adaptada a la edad del alumnado, que ha presentado ideas de gran diversidad e ingenio.

Con un ambiente de entusiasmo y una participación activa por parte de los jóvenes, este Concurso de Ideas Emprendedoras reafirma el potencial del alumnado de la comarca para generar propuestas originales y comprometidas con el territorio.

La Asociación Tierras Sorianas del Cid destaca la importancia de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el arraigo, la creatividad y la cultura emprendedora entre las nuevas generaciones, convencida de que muchos de estos estudiantes serán protagonistas del desarrollo futuro de la provincia.

Conoce toda la información oficial en: www.tierrasdelcid.es