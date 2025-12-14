Descenso de la delincuencia conocida en demarcación de la Guardia Civil en 2025

Domingo, 14 Diciembre 2025 09:41

Entre enero y septiembre de 2025 se han conocido 1.300 infracciones penales en la provincia, lo que supone una disminución del 5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.

En la Comisión de Asistencia al subdelegado del Gobierno, celebrada el viernes, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Sergio Peñarroya, ha presentado el balance de seguridad correspondiente a los tres primeros trimestres del año en la demarcación de este Cuerpo.

De las 1.300 infracciones penales , 416 se han cometido en el ciberespacio, de modo que los delitos en el ámbito de internet representan ya el 32 por ciento del total, según ha resaltado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha subrayado que “a pesar del aumento de la delincuencia cometida a través de internet, la delincuencia global baja en la provincia, un dato especialmente relevante en un contexto en el que una parte creciente de los delitos se produce en la red”.

Latorre ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil y ha destacado la implicación de la ciudadanía, a la que ha animado a mantener la colaboración y la denuncia ante cualquier hecho delictivo.

Los delitos contra el patrimonio descienden casi un 8 por ciento en el periodo analizado.

El comportamiento resulta especialmente positivo en los robos con fuerza en las cosas, que se reducen un 30 por ciento.

En el detalle por tipología, los robos en domicilios bajan un 30,5 por ciento, mientras que los robos en establecimientos lo hacen un 72 por ciento, porcentajes que confirman, a juicio de la Subdelegación, el efecto de los dispositivos preventivos y de la presencia de patrullas en los núcleos urbanos y en el medio rural.

También muestran una evolución favorable los delitos contra la libertad sexual, que descienden un 12 por ciento respecto a los tres primeros trimestres de 2024.

La Guardia Civil mantiene como prioridad la atención a las víctimas y la detección precoz de estos hechos mediante equipos especializados y una coordinación estrecha con los servicios sociales, sanitarios y judiciales.

Para el cumplimiento de sus cometidos, la Comandancia de la Guardia Civil de Soria cuenta con una plantilla distribuida en 19 unidades territoriales, además de diversas especialidades como Seguridad Ciudadana, USECIC, Tráfico, Policía Judicial o Fiscal y Fronteras, lo que permite una presencia adecuada en el conjunto de la provincia.

Planes operativos

Peñarroya ha expuesto ante la Comisión los principales planes operativos que refuerzan esa actividad diaria: el Plan Mayor de Seguridad, el Plan Director para la convivencia y la seguridad en los centros educativos, los dispositivos de Turismo Seguro, el Plan de Igualdad, el Plan COOPERA de colaboración con la seguridad privada, así como los planes específicos de protección frente a robos en viviendas, explotaciones agrícolas, comercios y patrimonio histórico y cultural.

Estos programas suman miles de servicios preventivos y contactos con colectivos vulnerables y con el tejido económico de la provincia y reflejan la apuesta de la Guardia Civil por la prevención y la proximidad.

La Comisión ha conocido igualmente el esfuerzo desarrollado en auxilios a personas y atención en emergencias, así como los dispositivos frente al robo de cableado de cobre y otras modalidades delictivas que afectan a infraestructuras básicas, con inspecciones en chatarrerías y centros de tratamiento o compraventa de metales para dificultar la salida de este tipo de material en el mercado ilícito.

En el capítulo de infraestructuras, el teniente coronel ha recordado ante la Comisión las inversiones financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que han permitido mejorar la eficiencia energética de la Comandancia de Soria y de los acuartelamientos de Gómara, Almazán y Berlanga de Duero, cuyas obras encaran su recta final, mediante actuaciones sobre la envolvente térmica de los edificios, la modernización de los sistemas de calefacción y la instalación de paneles fotovoltaicos.