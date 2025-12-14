El Burgo proyecta un macroparque infantil en la urbanización La Serna

Domingo, 14 Diciembre 2025 15:02

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma proyecta un makroparque infantil a la entrada de la urbanización La Serna.

Con un presupuesto de 200.000 euros, es una de las inversiones detalladas en el presupuesto 2026 aprobado el pasado mes de noviembre.

El nuevo parque sustituirá por completo al actual y se sumará a la modificación del resto de espacios de este tipo que se ha venido llevando a cabo en los últimos años.

El Consistorio quiere apostar por ese parque para realizar la inversión más importante porque se ubica en una zona que vertebra la Villa de El Burgo y la Ciudad de Osma significando un punto de convivencia y encuentro para niños y padres.

Fue en marzo de este mismo año 2025 cuando se reabrió el parque de las piscinas de verano después de permanecer cerrado varias semanas por una intensa reforma.

La tarde, con la actuación de Juan Catalina, fue todo un éxito de público familiar que pudo disfrutar durante todo el tiempo estival de las renovadas instalaciones.

El Burgo inició el proceso de puesta a punto de los parques infantiles con la rehabilitación del que se ubica en El Carmen, junto al paseo del río Ucero.

A continuación, se intervino en el que está junto a la Iglesia de Santa Cristina, en la Ciudad de Osma, aguas abajo del puente romano.

El proyecto que se llevará a cabo en 2026 en el parque de La Serna, supone el colofón a este proceso que busca ofrecer a los niños lugares seguros y divertidos donde jugar. La última de las intervenciones será la más espectacular con la creación de un makroparque que no tiene precedente en el pueblo.