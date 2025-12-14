Dani Mateo, séptimo, primer español en Generali Maratón de Málaga
Daniel Mateo ha sido el primer atleta español en completar la distancia Generali Maratón de Málaga. Ha sido séptimo, en una carrera donde se ha conseguido nuevo récord de la prueba.
El ugandés Mande Bushendich se ha impuesto en el Generali Maratón de Málaga con un tiempo de 2:06:05, rebajando en más de minuto y medio el récord de la prueba y ha aventajado al keniano Mike Kipkorir Chematot en 2:07.
El eritreo-noruego Zerei Kbrom Mezngi ha completado el podio masculino al cruzar la meta a 3:56.
El atleta adnamantino Daniel Mateo ha terminado séptimo para erigirse en el primer español en meta.
Mateo, que llegaba a Málaga después de retirarse antes del kilómetro 30 en el Maratón de Valencia de hace una semana, afectado por un proceso gripal, ha completado la distancia en 2:13.14, lejos de la marca mínima que buscaba para el Europeo de Birmingham (2:09:30).
Mateo tiene su marca personal en 2:08:22-
En los últimos días y tras su retirada en Valencia, Mateo había realizado varias pruebas de esfuerzo y sensaciones para determinar si estaba en condiciones de afrontar la carrera en Málaga.
Clasificaciones
42k masculino
- Mande Bushendich (UGA) 2:06.07
- Mike Kipkorir (KEN) 2:08.12
- Zerei Kbrom Mzegi (NOR) 2:09.59
- Samwel Ekai Kiptoo (KEN) 2:10.09
- Enyew Nigat Tamen (KEN) 2:11.02
- Zacharia Krop (KEN) 2:11.34
- Daniel Mateo (ESP) 2:13.14
- Habtom Amaniel (REF) 2:13.33
- Alex Carter (GBR) 2:16.39
- Maxwell Kortek (KEN) 2:17.20
42K Femenino
- Misgane Alemayehu (ETI) 2:24.43
- Dorine Jerop (KEN) 2:27.08
- Alemitu Tariku (ETI) 2:29.05
- Emane Seifu (ETI) 2:32.42
- Kristina Hendel (ALE) 2:34.47
- Yvonne van Vierken (NED) 2:38.13
- Astrid Brathaug (NOR) 2:41.59
- Marit Hasile (NOR) 2:48.43
- Caroline Turner (GBR) 2:49.29
- Estefanía Unzu (ESP) 2:50.08