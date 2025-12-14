Poca participación en XII Cross de la Dehesa, en Soria

Domingo, 14 Diciembre 2025 17:51

Iñigo Alberto Iñigo y Aitana Soria han sido los más rápidos en la carrera popular disputada este domingo en el programa del XII Cross de la Dehesa, en Soria.

La prueba apenas ha contado con participación, lo que merece una reflexión por parte de las instituciones y organismos implicados en la organización de esta prueba.

Apenas ocho corredores se han dado cita en la línea de salida, para encarar 5 kilómetros.

En las categorías inferiores ha habido mejor participación, pero lejos de lo deseable.

La tercera prueba del Campo a Través escolar se disputará el 18 de enero en Los Llamosos

Clasificaciones

Carrera popular

1) Iñigo Alberto Iñigo Romera. 19.53 (Unión Atlética La Rioja-Chiruca) Master A

2) Santiago González Pérez. 23.12. Master B

3) Aitana Soria Llorente. 23.21. Politécnico Soria. Senior

4) Hatniel Leonardo Chacón Zorrilla. 24,03. Senior

5) Arturo Gonzalo Lucas. 26,32.Team Running Destroyer. Master A

6) Fabian Garzón Castro. 27,22. Master A

7) Ana Martín Olmos. 29,16. Master A

8) Rodrigo Rodrigo Castellano. 29,16. Master A

Sub-16 masculino

1) Juan José Benito. IES Politécnico

2) Dario Jiménez Martínez. Trilema. Soria

3) Pablo Omeñaca Pérez. IES. Politécnico.

Sub-16 femenino

1) Julia Llorente Hidaldo. IES Antonio Machado

2) Amelia Contreras Martínez. Ayto. El Burgo de Osma.

Sub-14 masculino

1) Luis Recio Gomollón. IES Virgen del Espino

2) Miguel Llorente Hildado. IES Politécnico

3) Pablo Garijo Giménez. IES Castilla

Sub-14 femenino

1) Martina Soria Llorente. IES Castilla

2) Elia García Bartolome. Santa Teresa de Jesús-Escolapias

3) Irene Alonso Barrera. IES Castilla.

Sub-10 femenino

1) Vega Ruiz Mayor. Ayto. Ágreda

2) Nayet Corral Hernández. CEIP Numancia

3) Marianela Gomollón Recio. Ayto Vinuesa.

Sub-10 masculino

1) Gianluca Salazar Zabala. Santa Teresa de Jesús-Escolapias

2) Salah Eddine Litim Moumen. Ayto. Ágreda

3) Diego Redondo Sevillano. Ayto. Ágreda.