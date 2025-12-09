La III San Silvestre Solidaria, de San Leonardo, en favor de Asociación Autismo Soria

Martes, 09 Diciembre 2025 16:37

La tercera edición de la San Silvestre Solidaria de San Leonardo de Yagüe destinará su recaudación a la Asociación Autismo Soria.

La carrera popular se celebrará el próximo 27 de diciembre, a las cinco de la tarde.



Ya se pueden formalizar las inscripciones tanto de forma online, a través de www.rockthesport.com, como de forma presencial en la oficina del Ayuntamiento.

Hasta el próximo 14 de diciembre, a las diez de la noche, se pueden realizar las inscripciones, “con camiseta”.

En la última edición, la recaudación de la San Silvestre Solidaria se destinó a la Fundación Ayuda Una Familia de Paterna.

La Asociación Autismo Soria se puso en marcha en 2010 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).