Daniel Mateo participa este domingo en el Generali Maratón de Málaga

Miércoles, 10 Diciembre 2025 16:21

El Generali Maratón de Málaga ha confirmado hoy la incorporación de última hora del maratoniano internacional español Daniel Mateo, que tomará la salida este domingo 14 de diciembre.

Su inscripción supone un impulso de primer nivel para la prueba, que refuerza así su cartel de atletas élite con uno de los grandes nombres del maratón español contemporáneo.

Mateo llega a Málaga después de retirarse antes del kilómetro 30 en el Maratón de Valencia de este pasado domingo, aunque la buena preparación acumulada durante los últimos meses —y la rápida evolución tras un proceso gripal— le han llevado a valorar alternativas competitivas inmediatas.

Con muy pocas opciones de encontrar un maratón en fechas tan cercanas, Málaga surgió como la oportunidad ideal, especialmente gracias a las facilidades brindadas por la organización y al alto potencial del circuito.

El atleta soriano buscará en tierras malagueñas la mínima para el Europeo de Birmingham (2:09:30), un objetivo ambicioso pero dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta su marca personal de 2:08:22, sus dos actuaciones por debajo de las 2 horas y 9 minutos y un historial que acredita su calidad: décimo puesto en el Mundial de Doha 2019 y representante olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

En los últimos días y tras su retirada en Valencia, Mateo ha realizado varias pruebas de esfuerzo y sensaciones para determinar si estaba en condiciones de afrontar la carrera.

Él mismo ha resumido así el proceso que le llevó a tomar la decisión final: “He podido hacer un buen entrenamiento en cinta y eso me ha dado confianza. Estoy viendo una evolución positiva y quiero darme la opción de competir. La preparación ha sido buena y la ilusión está ahí. Espero que el cuerpo siga mejorando cada día.”

La edición de este año del Generali Maratón de Málaga llega además con un circuito optimizado, más rápido y fluido gracias a diversas mejoras introducidas en el trazado, lo que lo convierte en un escenario idóneo para quienes persiguen grandes marcas.

La organización ha celebrado la llegada de Mateo como una excelente noticia tanto para el nivel competitivo como para el público local, que podrá animar a uno de los maratonianos más destacados del país.