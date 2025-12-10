Los mushers sorianos brillan en Campeonato de España de Mushing Tierra Sprint en Ólvega

Miércoles, 10 Diciembre 2025 15:35

Ólvega ha sido este fin de semana el epicentro nacional del mushing con la celebración del Campeonato de España de Mushing Tierra Sprint, un evento que ha reunido a más de 300 participantes y que ha destacado tanto por el alto nivel deportivo como por el éxito organizativo y la calidad del nuevo circuito, ampliamente elogiado por deportistas, clubes y público.

La prueba, disputada en dos mangas los días 6 y 7 de diciembre, ha recorrido el entorno natural entre Ólvega y Matalebreras, consolidándose como uno de los trazados más espectaculares y técnicos del calendario nacional. Los mushers sorianos han brillado.

Los mushers de la provincia han ofrecido un excelente rendimiento en diversas categorías, reforzando el crecimiento del mushing en Soria.

El olvegueño Jorge García Sanz (CDTHM – Castilla y León) se ha proclamado campeón de España en la categoría DR6, imponiéndose con autoridad gracias a dos mangas muy sólidas. (Tiempos: 11:15.4 y 11:35.3 (22:50.7 total).

En la categoría DBW, la deportista soriana Sara Rodríguez Martínez (CDTHM) ha conseguido un notable 8º puesto, con tiempos de 8:31.8 y 8:52.5 (17:24.3).

El soriano Yoseba Santamaría Ruiz (LASCUE – Navarra) ha finalizado entre los mejores del país en DCMV40, completando el campeonato en 28:43.8.

La soriana Noemí Martín Ballestero (CDTHM) ha completado con esfuerzo y regularidad la categoría DBWV40, marcando un tiempo total de 24:40.3. Destacar también su gran resultado doblando categoría en Patín con un perro.

El musher soriano Javier Ruiz Sánchez uno de los referentes a nivel nacional en la categoría, ha sufrido una avería en su carro de competición, lo que le impidió disputar la segunda manga de DR8, figurando finalmente como DNF tras una primera jornada competitiva.

Ólvega, referencia nacional del mushing

La organización del campeonato —coordinada por la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y el Ayuntamiento de Ólvega— recibió el reconocimiento generalizado por la impecable gestión del evento.

El nuevo circuito destacó por su seguridad y firmeza del terreno, un trazado rápido, técnico y espectacular, excepcional visibilidad para el público y su adecuación a estándares de competiciones internacionales.

Este éxito reafirma a Ólvega como sede de referencia para pruebas de mushing a nivel nacional e internacional.

Más de 80 niños participan en la prueba infantil tras el campeonato

Tras la finalización del Campeonato de España, la organización celebró una prueba especial para los más pequeños, que se convirtió en uno de los momentos más emotivos del fin de semana.

Más de 80 niños participaron corriendo con sus propios perros, y aquellos que no tenían mascota lo hicieron igualmente llevando peluches, simbolizando su ilusión por este deporte.

El evento infantil permitió acercar el mushing a las nuevas generaciones, fomentando valores como el compañerismo, la actividad al aire libre y el vínculo con los animales, en una jornada festiva que entusiasmó a familias y público.

Alta participación y ambiente extraordinario

Más de un centenar de clubes procedentes de toda España se dieron cita en Ólvega, en una edición marcada por una notable presencia de categorías sénior, júnior e infantiles.

El público respondió con entusiasmo, creando un ambiente vibrante durante todo el fin de semana.

Balance excepcional

El Campeonato de España de Mushing Tierra Sprint en Ólvega deja un balance excepcional para el deporte soriano: éxitos deportivos, una organización ejemplar, un circuito de calidad internacional y una participación infantil histórica, consolidando la posición de Ólvega como epicentro nacional del mushing.