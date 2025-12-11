Valonsadero acoge Campeonato Internacional de Caza Salvaje de la AICEB

Jueves, 11 Diciembre 2025 07:21

Soria será la sede, del 12 al 14 de diciembre, del Campeonato Internacional de Caza Salvaje de la AICEB (Amicale Internationale des Clubs de l’Épagneul Breton), asociación que agrupa a los clubes oficiales del Épagneul Breton de más de 20 países.

Los terrenos del monte Valonsadero, propiedad del Ayuntamiento de Soria y un entorno inmejorable para este tipo de competiciones, acogerá las pruebas prácticas, mientras que la localidad de Garray será sede del campeonato.

El Campeonato Internacional de Caza Salvaje de la AICEB es una cita imprescindible en el calendario europeo de pruebas del Épagneul Breton.

La elección de Garray y la provincia de Soria como sede confirma el prestigio del territorio y la calidad de sus escenarios naturales, consolidándolos como destino privilegiado para competiciones caninas y cinegéticas de alcance nacional e internacional.

La organización ya ha celebrado campeonatos internacionales en numerosos lugares de Europa —como Francia, Italia, República Checa o Croacia— y este año ha designado a Soria para celebrar estas pruebas, bajo la coordinación del Club Español del Épagneul Breton.

Garray acogerá a los equipos

El Club Español del Épagneul Breton ha elegido la provincia de Soria por la excepcional calidad cinegética y natural del monte Valonsadero, un enclave especialmente adecuado por la presencia de becadas.

En este tipo de pruebas no se utilizan armas, ya que lo que se evalúa es el trabajo del perro. Este espacio natural, que hay que recordar está vedado a la caza, es un biotopo perfecto para evaluar el trabajo de los perros de muestra.

Otro de los motivos por los que se ha elegido Soria (Valonsadero) y Garray como sede de este campeonato ha sido por el apoyo institucional y la excelente disposición organizativa mostrada por las autoridades locales y regionales, de manera especial los ayuntamientos de Soria y Garray y la Junta de Castilla y León.

Programa del Campeonato

El viernes día 12 a las 12 horas se celebrará la jornada inaugural en los Jardines de Garray, con una prueba de belleza obligatoria para los perros seleccionados para el campeonato, destinada a verificar que todos los ejemplares inscritos cumplen el estándar oficial del Épagneul Breton.

Asimismo, tendrá lugar una Exposición de Belleza Abierta, en la que podrán participar todos los propietarios, criadores y aficionados que deseen presentar a sus bretones ante jueces especializados.

Durante el acto de presentación se ofrecerá un vino español para los participantes y asistentes, cortesía del Ayuntamiento de Garray, que servirá como acto oficial de bienvenida.

Las pruebas de campo se celebrarán durante las mañanas de los días 13 y 14, en el entorno natural del monte Valonsadero.

La jornada del sábado día 13 comenzará con la presentación de los jueces internacionales designados por cada club y de los equipos de los seis países participantes —Chipre, España, Francia, Italia, Portugal y Serbia—, acompañados de sus respectivos himnos nacionales.

El equipo español está formado por: Barbadun Patxi, Barbadun Linux, Barbadun Txomin, Udo, Eva de Monte Rincón, B’Urki de Casa Ato y Malo des Plaines Dauxéenes.

Para destacar en esta disciplina, el Épagneul Breton debe demostrar una gran inteligencia y una estrecha conexión con su conductor. En estas pruebas, los perros deberán:

Buscar becadas, aves migratorias procedentes de los países bálticos.

Marcar su presencia mediante la “muestra”, indicando con precisión a su conductor la ubicación del ave.

Respetar el vuelo sin moverse cuando la becada levante el vuelo, evidenciando un adiestramiento impecable. No hay muerte de la caza.