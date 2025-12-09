Los volantistas seniors sorianos brillan en máster nacional de Toledo

Martes, 09 Diciembre 2025 09:39

La temporada de grandes eventos finalizaban para los jugadores seniors del Club Badminton Soria-CS24 y de la AD89, con la disputa de un clásico del calendario nacional como es el Master de Toledo y que contó con una numerosa participación con los mejores jugadores nacionales.

Tras la disputa del Campeonato del Mundo de Tailandia, la Copa de las Naciones, el Campeonato de España y los nueve Másters Nacionales, esta competición suponía la última de estas pruebas, con un gran esfuerzo por rematar una campaña que se ha extendido prácticamente durante doce meses.

Los sorianos no faltaron a su cita con el pódium destacando en las modalidades de dobles con la conquista de dos oros, una plata y un bronce.

Resaltó sobre todos ellos Manuel Acero que, estando en proceso de recuperación de una lesión, hizo doblete con un oro en los dobles masculinos y una plata en dobles mixtos.

En los dobles masculinos de su categoría, haciendo pareja con su compañero de club, Santiago Martínez se hizo con el oro debiendo pelear hasta el tercer set de la final y reencontrase de nuevo con una victoria nacional.

En los dobles mixtos, tras una impecable fase de grupos les esperaba en la final una pareja valenciana, los principales favoritos. En un gran arranque de encuentro, Manuel y Julie Loirot, del Club Bádminton Galapagar, les dio una ventaja que no pudieron materializar para caer derrotados por un ajustado 22-20. Con esta oportunidad perdida, el segundo set comenzó con iniciativa valenciana que aprovecharon para cerrar el encuentro.

También los dobles masculinos de la categoría justo inferior, contó con doble presencia soriana.

El soriano David Hernansanz, compitió en esta ocasión con el aragonés Eduardo Marco y consiguió el oro teniendo enfrente al burgense Sergio Latorre y el vizcaíno Jon Hernández.

El encuentro que definiría los metales resultó apasionante y el marcador final que resultó: 23-21, 23-25 y 21-16 que muestra la igualdad e intensidad de un partido que se alargó por encima de la hora de juego.

Finalmente, Santiago Martínez y la extremeña Beatriz Martin se hicieron con la medalla de bronce dentro de su cuadro de doble mixtos que les mantiene como segunda pareja del panorama nacional.

La programación prevista para estas semanas les mantendrá en un ligero reposo para retomar los entrenamientos de calidad a finales de diciembre y afrontar la nueva cita del año 2026 que tendrá lugar en las primeras semanas de enero.