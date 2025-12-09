Jorge García, uno de los triunfadores del Campeonato de España de Mushing en Ólvega

Martes, 09 Diciembre 2025 08:27

El olvegueño Jorge García ha sido uno de los triunfadores del Campeonato de España Mushing de Tierra disputado en Ólvega durante este fin de semana.

García se ha proclamado campeón de España de Trineos sobre Tierra, en la modalidad de seis perros.

El “musher” soriano ha ganado con autoridad la primera manga y ha sido segundo en la segunda, con lo que en el balance ha terminado ganando por 45 segundos de ventaja.

https://rs-sport.es/live/g-live.html?f=../CLASIF25/CTOESPANAMUSHINGTIERRAOLVEGA2025/CTOESPANAMUSHINGTIERRAOLVEGA2025.clax

El evento más importante de la temporada para la disciplina del Mushing se ha disputado con el Campeonato de España de Tierra Sprint Loterías en el paraje Campiserrado de Ólvega-Matalebreras, celebrado el 6 y 7 de diciembre.

A este evento se han inscrito un total de 284 participantes, una cifra que consolida el gran crecimiento de este deporte, con un gran aumento entre los jóvenes.

El espectacular paraje de Campiserrado, entre praderas y bosques de pinos y carrascas, ha servido de escenario para disputar la prueba líder del calendario de Mushing tierra nacional.

Organizado por la Federación de Deportes de Castilla y León, junto con el Ayuntamiento de Ólvega y el Club Federado Mushing Ólvega, ha contado con la colaboración de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

El evento ha contado con las modalidades de canicross, ligada a un solo perro, de bikejoring, también con solo un perro, patín o ‘scooter’ que puede ir de uno a dos perros y los carros que van de 4 a 8 perros.

Todas las categorías absolutas hasta llegar a carros han participado en un circuito Sprint de 4,4 kilómetros, mientras que los que lo han hecho con carros, se ha alargado hasta los 6,1 kilómetros.

En total, se han inscrito 284 personas, que ha supuesto un aumento del 19,8 por ciento respecto a la prueba de la Copa de España de Buñuel Loterías.

En lo que se refiere a la presencia de mujeres y hombres en la competición, el 70 por ciento han pertenecido a la categoría masculina, por el 30 por ciento restante en femenina.