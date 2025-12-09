Los billaristas sorianos compiten en tres localidades de España

Martes, 09 Diciembre 2025 07:29

Este puente de la Inmaculada los jugadores del CA Numancia han competido en carambola en tres localidades diferentes.

Por un lado, Enrique Bravo y Fernando Méndez han asistido al Open Mercedes de Billar A Tres Bandas de Montijo (Badajoz), donde este último ha logrado alcanzar unos exitosos cuartos de final, cediendo únicamente ante Adrián Legazpi, uno de los mejores especialistas del país.

Además, el equipo de Tres Bandas se ha medido en Liga Nacional de Primera División a Palma B, rival directo por salvar la categoría.

Jerónimo Miguel ha logrado una brillante victoria, mientras César Martinicorena se ha visto superado por su rival.

En el segundo turno se han complicado los partidos de Carlos Cortés y, especialmente, de Pedro Camarero.

Pero finalmente ambos han podido con sus rivales y han aumentado la moral del equipo para el resto de la temporada.

Cortés, de hecho, está el 5º en la clasificación individual de la competición entre más de 100 jugadores.

Precisamente estos dos han viajado directamente al Gran Premio de España de Billar 5 Quillas de Baeza sin apenas poder entrenar la modalidad.

En una maratoniana jornada dominical han jugado la fase de calificación pasándola con 2 victorias y 1 derrota, pero en cuartos ambos han caído por un ajustado 3-2.

Este esfuerzo de ambos ha permitido a Camarero seguir liderando el Ranking Nacional, mientras Cortés está octavo con una prueba menos.

Cabe citar que Fausto Hernández, también numantino, ha disputado la prueba desde el sábado aunque no pudo acceder a la fase de calificación.