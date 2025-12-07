El C.D. Golmayo Camaretas femenino sigue como un tiro

Domingo, 07 Diciembre 2025 18:34

El C.D. Golmayo Camaretas femenino, tras su salto a regional, sigue por la misma senda, sumando de 3 en 3.

Las balagueras, tras sus refuerzos, continúan dominando la liga

Solo han perdido ante el líder (Burgos IFA), claro campeón del campeonato pero, que el último por un 0-1 y en el minuto 93.

El Burgos IFA golea allá por dónde va pero, ante el Golmayo Camaretas le costó ganarlo, tanto, que fue injusta su victoria como indican desde la entidad.

“Fuimos claras dominadoras, hicimos un gran partido pero, una acción aislada nos privó de los 3 puntos. Fue injusto pero, así es el fútbol” ha señalado Paola Gil.

Además ha asegurado que hoy en día, por la diferencia de puntos (el IFA ni ha perdido ningún partido), no será interesante el primer puesto pero, lo será el segundo y lucharán por ello.

Aunque ha resaltado que su objetivo es conocer la liga e ir realizando fichajes para tener un equipo cada vez mejor y, con los números y las actuaciones que están teniendo, poco a poco, lo están consiguendo.

Al hilo de esto, su entrenador, Alfonso Peral, ha señalado que "da gusto que vayan chicas a ver nuestros partidos y que cada vez seamos más entrenando. Ojalá, se traduzca en futuros fichajes y en otros objetivos más competitivos".

Todavía queda mucha liga puesto que la liga doble g acaba en abril pero, poco a poco, otro equipo Soriano más está “dando guerra” en regional y de qué manera puesto que solo han perdido dos puntos, van Segundas y están luchando por el pichichi.