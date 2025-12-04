Daniel Berná regresa con tercera plaza y satisfecho por experiencia de nuevos NIN9R Games

Jueves, 04 Diciembre 2025 17:06

Daniel Berná terminó en la tercera plaza con su equipo, el Iron Masters, en los NIN9R Games, un torneo de nuevo cuño con un formato revolucionario y que tuvo como escenario el campo de Isla Canela, en Huelva.

El jugador soriano hizo equipo con Antonio Hortal, Javier Calles, Scott William Fernández y Pablo Alperi. Superaron la ronda de cuartos de final, pero cayeron en semifinales, para acabar imponiéndose en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Berná valoraba muy positivamente la experiencia, si bien admitía que no había jugado a un gran nivel.

“Es un torneo nuevo, es una modalidad nueva y es divertido, porque sí que es cierto que estamos acostumbrados a jugar match play, pero a 18 hoyos, mientras que a 9 hoyos es todo mucho más intenso, mucho más importante”, decía Berná.

El soriano añadía que “yo personalmente no he jugado muy bien”, y que en líneas generales el equipo había estado irregular, pese a lo cual “hemos quedado terceros”, porque “a 9 hoyos es muy importante cómo comienzas”, y “ha habido partidos que hemos jugado muy bien y hemos ganado muy pronto, y otros que los hemos llevado hasta el final y los hemos perdido”.

En cualquier caso, Daniel Berná se quedaba con una experiencia “muy divertida” en una “formato espectacular” y que probablemente tendrá continuidad el año próximo hacia final de temporada.

Hay que recordar que los NIN9R Games es un torneo en el que los ocho mejores equipos han accedido a la final después de los resultados individuales de cada integrante en el II TUMI Spain Tour de la PGAe.

Ya en Isla Canela, estos 8 equipos se enfrentaron por eliminatorias en duelos en los que se combinaron partidos individuales y enfrentamientos por parejas.

Los ganadores de la primera eliminatoria (cuartos de final) pasaron a las semifinales para decidir los puestos 1 al 4 (es el caso del equipo Iron Masters de Daniel Berná), mientras que los perdedores pasaron a luchar por los puestos 4 al 8.

Tras los NIN9R Games, el jugador del Club de Golf Soria ya ponía su mirada en la preparación para la próxima temporada, puesto que a la actual tan solo le queda una cita, el Torneo de Navidad de Dobles de Profesionales, previsto para el 15 de diciembre en El Encín y donde formará pareja con el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.