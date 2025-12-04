Daniel Berná regresa con tercera plaza y satisfecho por experiencia de nuevos NIN9R Games
Daniel Berná terminó en la tercera plaza con su equipo, el Iron Masters, en los NIN9R Games, un torneo de nuevo cuño con un formato revolucionario y que tuvo como escenario el campo de Isla Canela, en Huelva.
El jugador soriano hizo equipo con Antonio Hortal, Javier Calles, Scott William Fernández y Pablo Alperi. Superaron la ronda de cuartos de final, pero cayeron en semifinales, para acabar imponiéndose en el duelo por el tercer y cuarto puesto.
Berná valoraba muy positivamente la experiencia, si bien admitía que no había jugado a un gran nivel.
“Es un torneo nuevo, es una modalidad nueva y es divertido, porque sí que es cierto que estamos acostumbrados a jugar match play, pero a 18 hoyos, mientras que a 9 hoyos es todo mucho más intenso, mucho más importante”, decía Berná.
El soriano añadía que “yo personalmente no he jugado muy bien”, y que en líneas generales el equipo había estado irregular, pese a lo cual “hemos quedado terceros”, porque “a 9 hoyos es muy importante cómo comienzas”, y “ha habido partidos que hemos jugado muy bien y hemos ganado muy pronto, y otros que los hemos llevado hasta el final y los hemos perdido”.
En cualquier caso, Daniel Berná se quedaba con una experiencia “muy divertida” en una “formato espectacular” y que probablemente tendrá continuidad el año próximo hacia final de temporada.
Hay que recordar que los NIN9R Games es un torneo en el que los ocho mejores equipos han accedido a la final después de los resultados individuales de cada integrante en el II TUMI Spain Tour de la PGAe.
Ya en Isla Canela, estos 8 equipos se enfrentaron por eliminatorias en duelos en los que se combinaron partidos individuales y enfrentamientos por parejas.
Los ganadores de la primera eliminatoria (cuartos de final) pasaron a las semifinales para decidir los puestos 1 al 4 (es el caso del equipo Iron Masters de Daniel Berná), mientras que los perdedores pasaron a luchar por los puestos 4 al 8.
Tras los NIN9R Games, el jugador del Club de Golf Soria ya ponía su mirada en la preparación para la próxima temporada, puesto que a la actual tan solo le queda una cita, el Torneo de Navidad de Dobles de Profesionales, previsto para el 15 de diciembre en El Encín y donde formará pareja con el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual.