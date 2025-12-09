El Numancia reacciona en ocho jornadas con Ángel Rodríguez en banquillo

Martes, 09 Diciembre 2025 09:28

El Numancia se ha convertido en el equipo más en forma del grupo I de Segunda RFEF. El cambio de entrenador ha traído la reacción esperada de un conjunto confeccionado para conseguir el ascenso directo a Primera RFEF.

Con Ángel Rodríguez en el banquillo, el Numancia ha sabido reaccionar y engancharse a la zona noble de la clasificación antes de cerrar el año 2025.

Al cierre de la décimo cuarta jornada, el Numancia se ha puesto a un punto del líder Gimnástica Segoviana, tras el contundente triunfo (0-3) frente a la U.D. Ourense, que llevaba desde finales de septiembre sin perder.

Por delante, para cerrar la primera vuelta del grupo I de Segunda RFEF, quedan tres partidos, nueve puntos en juego. De conseguir pleno, el Numancia sumaría 36 puntos.

Para empezar, el equipo rojillo recibe el próximo sábado en Los Pajaritos al equipo revelación en el inicio liguero, el Deportivo Fabril. Y antes de las vacaciones navideñas, girará visita al Atlético Astorga. La primera vuelta la cerrará el 4 de enero de 2026 frente al filial del Real Oviedo, el Vetusta.

La llegada de Ángel Rodriguez al banquillo ha supuesto un cambio de rumbo en un equipo que con el anterior entrenador, Abel Segovia, llevaba números que le hubiesen complicado hasta la permanencia en la categoría.

Las ocho jornadas de Rodríguez se han salvado con 19 puntos de 24 posibles, de la mano de seis victorias y un empate. La única derrota se ha cosechado frente al Coruxo (1-2) en el tiempo de prolongación en Los Pajaritos.

El Numancia sumó ocho puntos de 18 puntos en los seis partidos en los que Abel Segovia dirigió al equipo. Dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El equipo era noveno en la clasificación, con ocho puntos, a 10 de desventaja del entonces líder, Deportivo Fabril y a tres de la fase de promoción para evitar un posible descenso de categoría.

Ocho jornadas después, el Numancia es segundo en la clasificación, a un punto del líder, Gimnástica Segovia, y con el primer objetivo conseguido: estar en la zona noble de la clasificación. Por delante sigue quedando mucho por hacer para cerrar las cuentas del ansiado ascenso a Primera RFEF.

Resultados del Numancia

Etapa Abel Segovia

1) Lealtad, 1 Numancia, 1

2) Numancia, 2; Rayo Cantabria, 1

3) Bergantiños, 3, Numancia, 1

4) Numancia, 1; Segoviana, 0

5) Sarriana, 4, Numancia, 2

6 ) Numancia, 0; Samano, 0

Etapa Ángel Rodríguez

7) Numanccia, 3, Salamanca, 1

8) Marino, 1 Numancia, 2

9) Numancia, 3; Valladolid B, 1

10) Ávila, 0; Numancia, 0

11) Numancia, 1; Coruxo, 2

12) Burgos B, 0, Numancia, 1

13) Numancia, 3; Langreo, 1

14) Ourense, 0; Numancia, 3