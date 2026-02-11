El Numancia abre inscripciones para su cuarto clinic de tecnificación

Miércoles, 11 Febrero 2026 08:21

Ya puedes reservar plaza para disfrutar de una experiencia inolvidable en el clinic de tecnificación que organiza el C.D. Numancia en Semana Santa.

El cuarto Clínic de tecnificación del C. D. Numancia echa a andar los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2026 en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio Garcés, en las mejores instalaciones de Soria, sede de todo el fútbol formativo de las jóvenes promesas numantinas, donde se realizará un programa de tecnificación dirigido a chicos/as de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años (nacidos entre 2012 y 2020), con trabajo específico adaptado para jugadores de campo y para porteros.

Este clínic contará con los mejores formadores del panorama futbolístico de Soria, nuestros entrenadores del fútbol base, donde se profundizará en aspectos técnicos y tácticos, todo adaptado por posiciones y se incidirá en aspectos psicológicos y de conducta, con el objetivo de conseguir una mejora en aspectos tales como la motivación, la autoconfianza, la concentración y la cohesión grupal.

El Clínic contará también con la presencia de algún jugador del primer equipo, que hará las delicias de los más pequeños, quienes también tendrán la posibilidad de acudir a Los Pajaritos en compañía de amigos, monitores y un acompañante de forma gratuita a disfrutar de un partido del primer equipo entre el C. D. Numancia y el Real Ávila.

El horario diario de este Clínic de Semana Santa será el siguiente:

- 15:25 – 15:30: Llegada a la Ciudad Deportiva

- 15:30 – 17:00: Entrenamiento especifico por posiciones y categorías.

- 17:00 – 17:15: Pequeño snack para reponer fuerzas.

- 17:15 – 18:30: Partidos, campeonatos y juegos para aplicar a lo entrenado

- 18:30: Recogida de jugadores en Ciudad Deportiva

Matriculación y precio

El periodo de matriculación comenzará el 15 de febrero de 2026 y finaliza el 15 de marzo de 2026 o hasta agotar plazas. Para inscripciones posteriores al 15 de marzo será necesaria la autorización por parte de la dirección del Campus.

El precio será de 70 euros.

También para los entrenamientos se requerirá la equipación de entrenamiento oficial del Club por lo que, quien no la posea, deberá adquirir la sudadera oficial al precio de 30 euros. Existe la opción de poder vestir la equipación completa (sudadera + pantalón) al precio de 50€.

Para obtener más información o resolver cualquier duda se establece el teléfono de contacto 680 35 16 31 o el email cdnumancia@cdnumancia.com

Además, todos los participantes de nuestro Clínic de Semana Santa entrarán en el sorteo de dos plazas para el Campus de Verano que el C. D. Numancia suele realizar a primeros de julio. Un campus que este verano cumplirá su vigésima tercera edición y es todo un referente de ocio y diversión en la provincia para los más pequeños