Cambio en el banquillo del filial del Numancia, colista en Tercera División

Miércoles, 10 Diciembre 2025 08:14

José Luis González ha cesado de sus funciones como entrenador del CD Numancia B por voluntad propia.

El club ha aceptado su decisión, toda vez que, según ha apuntado, es un técnico de la casa, con varios años trabajando en el fútbol formativo rojillo, y es el entrenador que el año pasado devolvió al filial numantino a Tercera división.

El filial numantino es colista del grupo octavo de Tercera RFEF, con siete puntos en 13 partidos, en los que ha conseguido tan solo una victoria, frente a cuatro empates y ocho derrotas.

Esta decisión conlleva que Fredi Vera, técnico de Juvenil A numantino durante varias campañas en Liga Nacional y División de Honor, es el elegido para hacerse cargo del Numancia B hasta final de temporada.

Fredi dirigirá su primer entrenamiento con el filial numantino este miércoles, con el reto de conseguir que los jóvenes cachorros rojillos saquen adelante la comprometida situación clasificatoria actual, colistas del grupo VIII de Tercera RFEF.

El C. D. Numancia ha reiterado que confía plenamente en el cuerpo técnico y en la plantilla del filial numantino para que la situación deportiva mejore en las próximas semanas.

En los próximos días el club anunciará el técnico que se hará cargo del Juveni A numantino tras el ascenso de Fredi Vera al Numancia B.