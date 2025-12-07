El Numancia ya es segundo tras victoria en Ourense (0-3)

El Numancia ya es segundo en la clasificación tras su meritoria victoria en el campo de la U.D. Ourense (0-3).

El equipo de Ángel Rodríguez se ha puesto segundo, a un punto de la Segoviana, tras una semana redonda.

Ya suma 27 puntos, y está a uno del líder, Gimnástica Segoviana, que ha partido 3-1 en su visita al Bergantiños. Además, la jornada ha deparado otros resultados favorables para el Numancia: el Lealtad ha ganado a domicilio (1-2) a filial del Real Oviedo; el Fabril ha empatado en casa (0-0) frente al Marino de Luanco y el Real Ávila ha empatado a domicilio (1-1) en casa del Coruxo.

El Numancia ha entrado mejor que su rival en un partido al que llegaban dos equipos con una notable trayectoria.

Jony ha tenido tres ocasiones, merced al trabajo de presión del equipo rojillo .

Y a la cuarta, ya superada la media hora, el delantero riojano ha puesto en ventaja al Numancia. Un buen centro de Alai desde la derecha ha sido rematado de cabeza al fondo de la red.

Y en el filo del descanso ha llegado el segundo, también de Jony. Desde el centro del campo ha aprovechado que el meta local Vizoso estaba adelantado, para lanzar un balón en largo que se ha colado en la meta local.

Tras pasar por vestuarios, el Ourense ha salido mejor plantado que el Numancia, pero el equipo soriano ha ido equilibrando el partido.

Álex Gil, a la media hora, ha tenido una ocasión para ampliar la ventaja.

Y a los pocos minutos, un recién incorporado Hugo Matos ha marcado el tercero.

Jony ha tenido el tercero de su cuenta particular Y Vizoso ha evitado el cuarto a renta de Dani García.

El Numancia sigue creciendo y acaba a esta jornada a un peldaño del liderato, algo impensable hace dos meses.