PSOE y Podemos exigen actualizar el reglamento "obsoleto" de televisión local de Ólvega

Domingo, 14 Diciembre 2025 15:16

Los grupos municipales de PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de Ólvega han reclamado una reforma integral y urgente del reglamento que regula el funcionamiento de la televisión local, un documento que consideran “absolutamente obsoleto, insuficiente y sin capacidad para garantizar una información plural, moderna y adaptada a la realidad actual”.

La propuesta, defendida en el último pleno por los portavoces Montse Tello (PSOE) y Mario Calonge (Podemos), no ha obtenido el apoyo del equipo de gobierno del Partido Popular, aunque sí ha sumado el voto favorable del concejal de Vox.

PSOE y Podemos han denuncido en el pleno que la normativa vigente no contempla algo tan básico como el uso de redes sociales, hoy imprescindibles para cualquier medio público moderno.

Tampoco recoge mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los grupos políticos, tal y como amparan la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 20 de la Constitución Española, que garantizan el acceso a los medios públicos bajo criterios de pluralismo.

“Con el reglamento actual, la oposición queda en una situación de indefensión, sin tiempos ni espacios definidos, sin garantías de presencia y con una norma que no responde a las necesidades tecnológicas ni a los estándares democráticos del siglo XXI”, han señalado ambos portavoces.

Las formaciones proponentes han reclamado una actualización inmediata del reglamento con el fin de garantizar una televisión pública y transparente en Ólvega: pluralidad política real, transparencia en la gestión y uso de un medio que es público, acceso equitativo a la televisión local y un funcionamiento moderno, democrático y acorde a la legislación vigente.

PSOE y Podemos han reiterado que la televisión local debe ser un espacio de información veraz, plural y accesible, que represente a toda la ciudadanía y no únicamente al equipo de gobierno.