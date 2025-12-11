Teatro cómico en Ágreda con representación de "Candidaxtas"

Jueves, 11 Diciembre 2025 16:15

El teatro cómico llega el próximo sábado a Ágreda con la representación de la obra “Candidaxtas”, que aborda la vida como una carrera hacia el éxito, donde a la vez somos candidatos y rivales.

Será a las ocho de la tarde, a cargo de la compañía Ronco Teatro y dentro de la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y León.

El precio de la entrada es de 2 euros.

Video promocional en youtube: http://es.youtube.com/watch?v=ytTlVunbGJQ

Se trata de una obra cómica sobre una carrera hacia el éxito.

En “Cándidastas” los espectadores se encontrarán tres personajes que sueñan y quieren alcanzar el éxito o, por lo menos, algo que se le parezca: un trabajo digno.

Pero en esa carrera se encuentran la una con la otra y con la tercera, convirtiéndose en rivales, contrincantes, enemigas y candidatas al mismo puesto de trabajo que ha de proporcionarles ese “éxito” que persiguen.

Pero va a ser en este camino de enfrentamientos, de pugnas, de duelos, donde... se labre su amistad.

La programación de Ayuntamiento de Ágreda ofrece además para este fin de semana la séptima edición del torneo de ajedrez “Villa de Ágreda”, que se celebrará el sábado en el Palacio de los Castejón y la cuarta edición del Mercado Navideño, en el Salón del Centro Cívico, durante todo el fin de semana.