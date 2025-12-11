Cuatro sorianos competirán en Campeonato Oficial de Navidad de Kickboxing

Jueves, 11 Diciembre 2025 16:27

Los sorianos Georgi Lilov (-84 kg), Antonio Luis Moreno (-74 kg), William Martínez Cordero (-69 kg) y Pedro Ruiz Gordillo (-89 kg) participarán este sábado 13 de diciembre en el Campeonato Oficial de Navidad organizado por la Federación Madrileña de Kickboxing y Muaythai (FEMAKM). Los cuatro competirán en las modalidades de light contact y kick light.

El evento se celebrará en el Polideportivo Municipal Ángel Durango de Arroyomolinos (Madrid), con el control y pesaje de los deportistas programado a las 8.00 horas y la apertura de puertas al público a las 9.30 horas.

Esta edición tiene un marcado carácter solidario.

Todos los competidores deberán donar un juguete dentro de la campaña "Un niño, un juguete", destinada a niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa acompaña a un campeonato que reunirá a deportistas de distintas categorías y disciplinas.

El torneo incluirá pruebas de fight point, light contact, kick light, KBDP, combat jujutsu e inclusivo, además de modalidades de exhibición como formas libres, Wai Kru, kickboxing defensa personal y estilos.

La participación soriana refuerza la presencia del kickboxing provincial en un evento que combina competición, visibilidad deportiva y un compromiso social que cada año moviliza a clubes y federaciones.