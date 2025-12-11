FADISO pone a la venta su calendario solidario 2026

Jueves, 11 Diciembre 2025 17:17

La Federación de Personas con Discapacidad de Soria presenta su calendario solidario para 2026, que ha contado con la colaboración de la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de Soria y Crossfit Soria.

La presidenta de FADISO, Asunción Berrojo, ha señalado que su tercer calendario solidario, para 2026, se ha realizado de la mano de CrossFit Soria, que desde el primer momento se mostró dispuesto a colaborar con el fin de sensibilizar a la población soriana sobre la discapacidad y re El calendario está a la venta desde hoy jueves, por un precio de 10 euros.

Se puede adquirir en la sede de FADISO, situada en el número 9-11 bajo de la calle Venerable Carabantes, cerca de la sede de la Cámara de Comercio de Soria, en las instalaciones de CrossFit Soria, en la avenida Eduardo Saavedra, y en la papelería Las Heras, en El Collado.

FADISO, que incluye a cinco entidades (ALCER, Friobas, Parkison, Esclerosis Múltiple y Frater), realizó su primer calendario solidario con el balonmano de Soria y el segundo con el voleibol.

Alba Carramiñana ha captado las fotografías que dan contenido a los doce meses del año.

“La fotografía es una herramienta y hay que utilizarla para ayudar con estas causas sociales. La idea era cero posados y que todo el mundo pudiera participar y disfrutar de esa mañana. Y al final lo conseguimos. Tratábamos de transmitir en las fotografías que el crossfit era para todo el mundo y que todos somos iguales”, ha apuntado

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha animado a comprar este calendario solidario, cuyas imágenes transmiten el valor de las personas, de las capacidades y de la solidaridad.

La Diputación colabora con Fadiso con la impresión del calendario, del que se han editado 500 ejemplares.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Soria, Ana Romero, ha agradecido la colaboración de CrossFit Soria en un calendario que muestra como la discapacidad puede integrarse en todos los ámbitos de la sociedad.

“Se demuestra que poniendo en el centro a las personas ganamos todos. La ciudad y la sociedad en su conjunto, El calendario es una demostración de que todos somos iguales”, ha resaltado.

Jesús Corchón, responsable de CrossFit Soria, ha resaltado que han querido demostrar que el crossfit es apto para todo el mundo.

“Con adaptaciones, todo el mundo tiene que hacer deporte, porque el deporte es salud”, ha resaltado.

CrossFit se define como un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad