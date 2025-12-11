Cesefor sigue creciendo y tiene ya 130 empleados

Jueves, 11 Diciembre 2025 17:30

Cesefor ha reunido este jueves a toda su plantilla en una jornada anual donde ha puesto de nuevo de relieve que sigue creciendo.

El director de Cesefor, Pablo Sabin, ha ofrecido los datos que evidencian su crecimiento. Ha pasado en el último año de 112 a 130 empleados.

"Cesefor pretende seguir siendo tan ambiciosa como hasta ahora, generando impacto, ayudar a los propietarios forestales, a lo gestores y a las empresas, generar actividad económica, empleo, ayudar a la mejora de la competitividad de la región y de Europa como ADN", ha resaltado.

Sabín ha subrayado que Cesefor tiene casi 70 proyectos abiertos y entre ellos ha citado “Construyendo Maderaula”, que ha confiado que vea la luz a finales de 2026.

También ha citado la Red Estatal de Montes Público y el proyecto europeo “Smurf”, para desarrollar en Europa nuevos modelos organizativos y empresariales basados en prácticas de silvicultura más cercanas a la naturaleza.

Entre llos objetivos de CESEFOR se encuentran mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos forestales, la competitividad y el desarrollo de nuestro tejido industrial, incrementar el grado de industrialización sostenible de nuestros productos forestales, ser el centro de servicios al que acuda el sector forestal y de su industria para analizar e implantar medidas que contribuyan a su desarrollo, e impulsar la creación de empleo de calidad en el medio rural.

El presidente de la Fundación Cesefor, Benito Serrano, ha advertido que hace unos años Cesefor estuvo cerca del cierre, lo que se evitó gracias a la implicación de la Junta de Castilla y León y de la propia Diputación, que apostaron por reflotar este proyecto.