Julio Hernández Mateo, de Rollamienta, celebra su centenario en Soria

Julio Hernández Mateo, natural de Rollamienta, ha celebrado su centenario con su familia en Soria.

Nacido el 5 de diciembre de 1925 en Rollamienta, Julio es el quinto de nueve hermanos en una familia humilde.

Comenzó a trabajar desde muy joven en diversos pueblos de la provincia, dedicado a las labores del campo y el cuidado del ganado.

En Aldealpozo formó su hogar junto a su esposa Consuelo, con quien lleva 73 años casado, y donde sacó adelante a sus cuatro hijos gracias a su dedicación a la agricultura y la ganadería.

Comprometido con sus vecinos, ejerció la alcaldía en dos etapas: primero en los años cincuenta, y posteriormente durante dos décadas desde principios de los años noventa, impulsando mejoras esenciales como la llegada del agua corriente a las viviendas y la adecuación de calles e infraestructuras.

También fue tesorero de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de Soria.

Tras una vida de trabajo, dedicación a la familia y servicio a su comunidad, disfruta hoy su centenario acompañado de su mujer, sus cuatro hijos, ocho nietos y nueve biznietos.

