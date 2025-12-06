Los niños encienden iluminación navideña en Ágreda

Sábado, 06 Diciembre 2025 19:15

Ágreda también ha encendido su iluminación navideña en este puente de la Constitución.

En esta ocasión, los protagonistas del encendido han sido los niños.

Las luces navideñas iluminarás calles y plazas de la Villa hasta la festividad de los Reyes Magos, para llenarlas de luz y de ilusión durante estos días.

Las asociaciones han repartido chocolate tras el encendido a todos los que han acudido esta noche del viernes a la plaza.

La luces de Navidad de Ágreda se encendieron también el 5 de diciembre el pasado año.

En aquella ocasión, la protagonista fue la agredeña e influencer Teresa “La Pelaya”, que a sus 94 años vió cumplido su sueño.