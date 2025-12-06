Sábado, 06 Diciembre 2025
Los niños encienden iluminación navideña en Ágreda

Ágreda también ha encendido su iluminación navideña en este puente de la Constitución.

En esta ocasión, los protagonistas del encendido han sido los niños.

Las luces navideñas iluminarás calles y plazas de la Villa hasta la festividad de los Reyes Magos, para llenarlas de luz y de ilusión durante estos días.

Las asociaciones han repartido chocolate tras el encendido a todos los que han acudido esta noche del viernes a la plaza.

La luces de Navidad de Ágreda se encendieron también el 5 de diciembre el pasado año.

En aquella ocasión, la protagonista fue la agredeña e influencer Teresa “La Pelaya”, que a sus 94 años vió cumplido su sueño.

