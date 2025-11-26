IAM Carbonzero impulsará en Ágreda una planta de biometano

IAM Carbonzero desarrollará en Ágreda una planta de tratamiento y valorización de purines y otros subproductos agroganaderos para su transformación en Biometano y Biofertilizante.

La instalación tendrá una capacidad de producción estimada de 40 GWh anuales de gas 100 por ciento renovable, a partir de 94.000 toneladas al año de subproducto local, y evitará emisiones de 18.000 Tn/a CO2e anualmente (equivalente a las emisiones de 2.500 coches dando la vuelta al mundo cada año)

El proyecto supone una inversión de 18,5 millones de euros y se enmarca en la apuesta de IAM Carbonzero por un modelo de economía circular que transforma subproductos en recursos, generando al mismo tiempo energía limpia, empleo y actividad económica en el medio rural.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en los terrenos de la antigua planta de tratamiento de purines, en desuso desde hace 10 años, en el paraje Cerro de los Molineros, dentro del término municipal de Ágreda y en las inmediaciones del polígono industrial de Los Espinos, a más de dos kilómetros del núcleo urbano.

La dieta estimada de la planta cuenta con un 60 por ciento de purines de cerdo, 10 por ciento purines vacunos, y un 30 por ciento de paja y otros subproductos hortofrutícolas y avícolas.

De este proceso se obtendrán 40 GWh/a de biometano y alrededor de 63.000 toneladas anuales de biofertilizante (digerido sólido), que se devolverá al campo con criterios técnicos de fertilización sostenible.

"Es una buena noticia que una instalación en desuso se renueve y dé paso a una infraestructura de última tecnología. Supone un nuevo modelo de integración en la zona, basado en la economía circular, que genera valor a largo plazo para el territorio», ha señalado en un comunicado Blanca Benito, responsable de Desarrollo de Negocio Zona Centro de IAM Carbonzero.