Ágreda desvela ganadores de Rally Fotográfico y Certamen Literario

Miércoles, 26 Noviembre 2025 12:54

El Ayuntamiento de Ágreda ha desvelado los ganadores de la séptima edición de su Rally Fotográfico y del Certamen literario. Los ganadores son de Navarra y Cáceres.

El Ayuntamiento de Ágreda, junto a Ágreda Automóvil, empresa patrocinadora, han promovido un año más el Rally Fotográfico con el objetivo de difundir y promocionar los aspectos naturales, monumentales y tradicionales de la Villa de las Tres Culturas.

Esta séptima edición, celebrada el pasado 11 de octubre, ha contado con 37 participantes procedentes de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra.

Durante 12 horas pudieron pasear y buscar rincones en todo el entorno de la localidad buscando la mejor instantánea para los temas seleccionados de “Recovecos” y “Perspectiva forzada”.

El jurado compuesto por profesionales en fotografía y diseño gráfico, han presentado el fallo quedando ganadores del VII Rally “Villa de Ágreda”:

Primer premio de 450 euros para Fidel Mediavilla Ayala, de Castejón (Navarra).

Segundo premio de 250 euros para David del Río Aranda, de Ágreda (Soria).

Premio infantil de una cámara de fotos para Nahikari Barrios Goñi (14 años) de Zizur Mayor (Navarra).

Por otro lado, el Certamen literario es una apuesta para unir la belleza y tradiciones de la Villa con la cultura y el fomento de las artes.

Este año el certamen ha contado con 87 obras de autores procedentes de diferentes zonas de la península, siendo el relato ganador “De Reyes y Gigantes” presentado por el cacereño Salvador Vaquero Montesino, y que ha obtenido el premio con un valor de 650 euros.

El jurado ha resaltado que la obra aúna historia, leyenda y literatura con notable maestría narrativa.

Los diálogos precisos, descripciones con breves pinceladas y el cuerpo narrativo conciso y, a la vez, rico en significado, constituyen un estilo que destaca por su sencillez sintáctica y claridad, unidas a la calidad literaria que rezuma.

La entrega de premios se realizará durante la XVI edición de las JORNADAS DEL CARDO ROJO.