Ólvega acoge esta tarde una nueva sesión de “Excavando la Memoria”

Miércoles, 26 Noviembre 2025 12:18

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha recordado que esta tarde, a las 19:00 horas, el centro social de Ólvega acoge una nueva sesión del ciclo “Excavando la Memoria”, con la proyección del documental El ADN de la Memoria y un coloquio posterior abierto a la ciudadanía. La entrada es libre hasta completar aforo.

El ciclo forma parte de la programación de “50 Años de España en Libertad”, impulsada por el Gobierno de España a través del Comisionado para esta conmemoración, y se desarrolla en colaboración con la asociación memorialista soriana Recuerdo y Dignidad.

Su finalidad es acercar la memoria democrática a los pueblos, dar voz a las víctimas de la represión franquista y explicar al alumnado y a la población más joven el valor de la libertad y de los derechos que hoy ampara la Constitución.

El ADN de la Memoria, con idea y guion de Iván Aparicio, muestra exhumaciones, testimonios de familiares y trabajos de investigación histórica sobre la represión en la provincia de Soria. El documental se apoya en fuentes documentales y en proyectos de localización e identificación de víctimas que diversas entidades llevan a cabo en el territorio, con un enfoque didáctico y accesible para el público general.

En el caso de Ólvega, la sesión de esta tarde incorpora además un foco específico sobre la historia local.

Las investigaciones sobre la purga del Magisterio soriano y sobre la represión en la provincia recogen nombres de maestras y maestros vinculados al municipio, como Eloísa Reglero Asensio, Pilar Alvo Martínez, Julián de Marco Hernández o Estanislao Moñux Beamonte, cuyas trayectorias profesionales quedaron marcadas por expedientes de depuración, traslados forzosos y años de separación del servicio.

La memoria de Ólvega incluye también casos de vecinos represaliados fuera de la provincia, como Juan Villar Calvo, fusilado en Zaragoza, Pedro Calvo Calavia, ejecutado en el campo de tiro de La Isleta (Las Palmas), o Martín Tello Isla, deportado a los campos nazis de Neuengamme y Sachsenhausen.

El ciclo ofrece así una oportunidad para conocer estas historias con rigor histórico y con respeto a las familias.

Tras la proyección de hoy en Ólvega, el ciclo “Excavando la Memoria” continuará mañana jueves, 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el salón municipal de Covaleda, de nuevo con pase del documental y coloquio abierto. El programa se completará el viernes, 5 de diciembre, a las 19:00 horas, en El Hueco Oxma de El Burgo de Osma, que acogerá la última sesión de esta serie de actividades.

La comisionada del Gobierno para la conmemoración de “50 Años de España en Libertad”, Carmina Gustrán, ha destacado que “este programa quiere ser un ejercicio de memoria serena, agradecida con quienes defendieron la democracia y comprometida con las generaciones jóvenes, para que comprendan que la libertad y los derechos no son irreversibles; necesitan cuidado, educación cívica y respeto a las víctimas”.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria se ha destacado en un comunicado que el ciclo “Excavando la Memoria” complementa otras iniciativas desarrolladas en la provincia dentro de “50 Años de España en Libertad”, como actuaciones musicales, entre las que destaca la de Amancio Prada del próximo 1 de diciembre en el Palacio de la Audiencia (entrada libre hasta completar aforo) o mesas redondas. Todas estas acciones comparten una misma idea: conocer mejor el pasado para fortalecer la convivencia democrática presente y futura.

La Subdelegación del Gobierno ha animado a la ciudadanía de Ólvega, Covaleda, El Burgo de Osma y sus comarcas a participar en estas proyecciones y coloquios, que permiten acercarse a historias concretas de familias sorianas marcadas por la Guerra Civil y la dictadura, siempre con rigor histórico, respeto y defensa de los valores constitucionales.