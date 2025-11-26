"Quercus" llega a Ágreda con la proyección de cinco cortometrajes
El ciclo de cortos de cine "Quercus", organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, llega este viernes, 28 de noviembre, a Ágreda, con la proyección de cinco cortometrajes.
Será a partir de las 20:00 horas en el salón de actos del Palacio de los Castejón.
La proyección comprende cinco cortometrajes con diferente temática.
Ka entrada es gratuita hasta completar aforo.
Título: ÁTICO AB
Dirección: Elena González-Vallinas
Guion: Elena González-Vallinas, Lucas Carasek, Ignacio Parra, Camila Montoya
Reparto: Alfredo Noval, Luis Heras
Género: Ficción
Categoría: Drama
País: España
Año de producción: 2025
Duración: 9 min
Sinopsis
Un hombre cansado y poco empático acude a una cita en un ático de la capital. No quiere ir pero va. Pierde la cabeza por ir.
Título: CICLOS
Año de producción: 2024
Duración: 18min
Dirección y guion: David Orea Arribas
Reparto: Enrique Martínez, Eva Egido
Género: Ficción
Categoría: Drama
País: España
Sinopsis
Domingo se resiste a abandonar el pueblo en el que vive de la España vaciada. Sus días transcurren tranquilos, lentos e inexorables en los que espera paciente cada semana la visita familiar. Hasta que un domingo, en el que su familia no se presenta a comer, decide salir a dar un paseo. Antes de llegar la noche, algo sucede: en mitad de un parque abandonado del pueblo, alguien se ha dejado olvidada una bicicleta infantil.
Título: LA CULPABLE
Dirección y guion: María Guerra
Reparto: Elena Octavia, Yaël Belicha, Anai González, Alejandro Moreira
Género: Ficción
Categoría: Comedia
País: España
Año de producción: 2024
Duración: 10min
Sinopsis
Virginia Lopez-Medina, una mujer que ha dedicado toda su vida al mundo del cine, habla de su trabajo en una entrevista de lo más accidentada en la que, finalmente, tendrá la oportunidad de demostrar en qué consiste su oficio, uno de los más desconocidos del cine.
Título: YO, MI, ME CONMIGO
Dirección y guion: Alicia Van Assche
Género: Documental
Categoría: Drama
País: España
Año de producción: 2024
Duración: 14 min
Sinopsis
YO, MI, ME, CONMIGO es un cortometraje documental que cuenta la historia de la búsqueda de la soledad como alternativa, de la vida en silencio, de la calma como opción de vida ante el caos habitual en nuestra forma de vida.
Título: UN DÍA PERFECTO
Dirección y guion: Mariela Artiles
Reparto: Lola Casamayor Maria José Goyanes, Guillermo Montesinos, Vicente León, José Luis de Madariaga, Carole Devise.
Género: Ficción
Categoría: Drama
País: España
Año de producción: 2024
Duración: 21min
Sinopsis
Un grupo de amigos de toda la vida se reúne en una casa junto a un lago para una celebración que se convierte en una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, los recuerdos compartidos y las decisiones difíciles. Abordarán temas universales como el amor, la memoria y la dignidad, mostrando el valor de la amistad en los momentos más cruciales.