Presencia soriana en Madrid en concentración contra ganaderia industrial

Domingo, 30 Noviembre 2025 16:27

Varios representantes de pueblos y asociaciones en defensa del agua y del medio ambiente de Soria han participado ayer sábado, en Madrid, en una concentración-performance reivindicativa convocada por la coordinadora Stop Ganadería Industrial, enmarcada en la primera Semana Europea de Lucha contra este tipo de ganadería.

El objetivo era visibilizar y denunciar el impacto que provoca en la salud, el medio rural y el medio ambiente, el actual modelo ganadero industrial que no para de proliferar en nuestros pueblos, y que prioriza el beneficio económico de unos pocos frente al sacrificio de muchos porque afecta a la salud de las personas y a la supervivencia del medio rural.

Con una performance se ha recreado una subasta de los pueblos del territorio español, en beneficio de las grandes corporaciones y en connivencia con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La coordinadora ha recordado que cada vez hay más pueblos cuyas aguas de consumo se degradan no siendo potables por los altos valores de nitratos que han alcanzado, y que deberían ser declarados zonas vulnerables por la Junta de Castilla y León.

Esta contaminación, que viene en parte generada por las macrogranjas y los purines que aplican a los suelos del entorno, hace que la calidad de vida en los pueblos se vea afectada hasta el punto de no poder consumir agua del grifo, con lo que es un factor que influye en la despoblación de nuestra provincia.

"¿Quién va a querer vivir en un pueblo en el que huele mal y en el que no hay agua potable ?", ha señalado.

" ¿No se debería corregir el problema de raíz y no gastar el dinero público en desnitrificadoras que se costean con las subvenciones y que tampoco son la solución, ya que por mucho dinero que se invierta en ellas no funcionan de forma adecuada, si no es con un mantenimiento constante que ciertos ayuntamientos no pueden cubrir?", ha cuestionado.

Además ha recordado que los empleos y posibilidades empresariales que se pierden por los efectos de las macrogranjas al no poder compatibilizarse en ciertos territorios, a la vez que se devalúan los bienes inmuebles de los mismos.

Todos estos motivos han hecho que los vecinos de las distintas plataformas de diferentes territorios sorianos hayan participado en la concentración con fin de reclamar un trato respetuoso a la Soria rural, a su vida, a sus gentes y a su paisaje como la provincia merece.