Balonmano Soria cae en Burgos tras una primera parte de alto nivel

Domingo, 30 Noviembre 2025 16:22

Balonmano Soria ha sufrido una nueva derrota en su visita a Burgos (36–28) en un encuentro marcado por dos mitades completamente distintas.

El conjunto dirigido por Oriol Castellarnau ha firmado una primera parte de mucho nivel, compitiendo de tú a tú con un rival construido para pelear por las plazas de ascenso.

Durante los primeros treinta minutos, el equipo soriano ha demostrado solidez defensiva, circulación de balón y acierto en la finalización, lo que ha permitido llegar al descanso muy vivo en el marcador.

Sin embargo, tras el paso por vestuarios, Burgos ha impuesto su calidad y profundidad de plantilla, encadenando parciales que han acabado por romper el duelo.

La segunda parte, especialmente en la contención del lanzamiento exterior y en las pérdidas que han derivado en contraataques locales, ha terminado por inclinar la balanza en favor del conjunto burgalés.

Pese al resultado, el cuerpo técnico ha valorado positivamente la imagen ofrecida en el primer tramo del encuentro y la capacidad del grupo para competir en una de las pistas más exigentes de la categoría.

El equipo ya centra su mirada en el choque del próximo sábado, un duelo que adquiere tintes de auténtica final.

Será a las seis de la tarde, en el polideportivo San Andrés, frente al Base Oviedo.

Los asturianos llegarán a Soria tras superar a Málaga en esta última jornada.

El club soriano ha subrayado la importancia del encuentro y ha deseado que el San Andrés vuelva a empujar como en las grandes tardes, un apoyo que el equipo siente y valora, y que puede ser decisivo para retomar la senda de la victoria.