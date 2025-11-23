La magia navideña regresa a Oncala con el acebo y el Belén viviente

Domingo, 23 Noviembre 2025 17:22

La magia navideña regresará los próximos 6 y 7 de diciembre a Oncala, con la nueva edición de la feria del acebo y el tradicional belén viviente.

La feria del acebo volverá a contar en su programa con visitas guiadas, talleres y mucho más.

Además, el domingo 7 de diciembre, a partir de las 16.30 horas, el pueblo cobrará vida con el belén viviente. https://mancomunidadtierrasaltas.es/

Menos de cincuenta habitantes censa el municipio soriano de Oncala, que durante siglos vivió el esplendor de la trashumancia y ahora resiste como símbolo de la España más despoblada a través de iniciativas como la Feria del Acebo y el Belén viviente, para recibir la Navidad y evocar también su pasado.

Una de las estampas donde los visitantes más se detendrán en el Belén viviente será en la estampa del trasnocho, una vieja tradición merinera en la que las mujeres pasaban largas horas nocturnas tejiendo ropa, a la luz de las velas, y hablando para hacer más corto el invierno, a la espera del regreso de sus maridos trashumantes desde las tierras más cálidas del sur.

Carpinteros, pastores, barberos, lavanderas, panaderos son algunos de los oficios que hace más de medio siglo dieron vida a Oncala como la cantina, y a los que en los últimos años han dado vida vida un centenar de voluntarios.

La idea de organizar un Belén Viviente surgió con la intención de animar más la Feria del Acebo y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un auténtico producto turístico por sí mismo.

Oncala sigue reflejando en sus calles, con casas blasonadas e iglesias, la importancia económica que tuvo durante los siglos XVI a XVIII, de la mano de su tradición ganadera, el comercio de la fina lana de las merinas, la Mesta y la Trashumancia, un legado del que en la actualidad da cuenta el museo dedicado a esta institución.