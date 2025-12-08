Aspace Soria abre inscripciones para XIV Torneo Benéfico de Póker

Lunes, 08 Diciembre 2025 15:59

Un año más, cuando se acerca la Navidad… la Asociación de Parálisis cerebral y patologías afines de Soria, ASPACE, celebra su tradicional Torneo Benéfico de Póker.

Este año ya llega a su XIV edición, apadrinado como siempre por el jugador de póker internacional, el soriano José Ángel Latorre, Cejakas 14, y además este año por Adrian Mateos.

La asociación ha advertido en un comunicado que este año el torneo cambia de sede, ya que se celebrará en la cuadrilla de El Salvador, en la Avenida Constitución, frente a la estación de autobuses, el 20 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, y como en años anteriores ojalá se pueda contar con la presencia de jugadores de póker profesional, además de suculentos premios como son este año un viaje para dos personas a Europa…

No faltarán tampoco jamones y diferentes lotes de embutidos, además de trofeos, camisetas, bebidas y comida para todos los participantes.

Las inscripciones anticipadas (25 euros) se hacen efectivas en los siguientes establecimientos, además de la sede de nuestra asociación (Carretera de Logroño núm. 12), Café Teatro Botánico y Casa Arévalo.

El mismo día del torneo de 15:00 a 16:00 en el Casino Amistad Numancia. (30 euros)

Este torneo es posible gracias al esfuerzo de todos los que formamos ASPACE y todas las empresas y colaboradores, que de forma altruista colaboran con nosotros para que se pueda llevar a cabo.