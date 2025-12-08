En torno a 750 personas participan en VI Marcha contra el Cáncer en El Burgo

Lunes, 08 Diciembre 2025 16:42

En torno a 750 personas han secundado esta mañana la VI Marcha Solidaria contra el Cáncer, en El Burgo de Osma.

La jornada ha puesto de manifiesto, un año más, el compromiso social y solidario de la Villa Episcopal y su comarca en torno a una causa que reúne cada vez a más vecinos.

A las once de la mañana, los participantes han comenzado a andar desde la plaza Mayor, para recorrer un circuito de cinco kilómetros que les ha llevado hasta Osma y las márgenes del río Ucero, junto a las murallas de El Burgo de Osma, para regresar a la plaza Mayor tras cruzar por la plaza de la catedral.

En la convocatoria solidaria ha participado la consejera de Educación, Rocío Lucas, y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, junto al alcalde burgense, Antonio Pardo, y otros miembros de la corporación burgense.

La marcha ha estado organizada por la delegación soriana de la Asociación Española de lucha contra el Cáncer.

Cada participante inscrito ha abonado 10 euros para colaborar en la investigación contra esta enfermedad.