El Burgo de Osma organiza en diciembre su VI Marcha solidaria contra el cáncer

Martes, 25 Noviembre 2025 16:36

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma volverá en diciembre a caminar contra el cáncer.

Será la sexta edición de una convocatoria que se celebrará el 8 de diciembre, con salida a las once de la mañana desde la plaza Mayor de El Burgo de Osma.

Los participantes recorrerán cinco kilómetros a pie.

Las inscripciones, al precio de 10 euros (camiseta incluida, hasta agotar existencias) se puede realizar del 24 al 28 de noviembre y del 1 al 5 de diciembre.

El dorsal solidario (kilómetro 0) está abierta en una cuenta del Banco Santander.

La convocatoria ha contado en las últimas ediciones con el respaldo de los vecinos.

El objetivo volverá a ser recaudar fondos para entregárselos a la AECC y que se pueda seguir investigando de esta enfermedad.