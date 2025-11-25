El Burgo de Osma organiza en diciembre su VI Marcha solidaria contra el cáncer
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma volverá en diciembre a caminar contra el cáncer.
La Biblioteca burgense exhibe el Belén popular soriano
Será la sexta edición de una convocatoria que se celebrará el 8 de diciembre, con salida a las once de la mañana desde la plaza Mayor de El Burgo de Osma.
Los participantes recorrerán cinco kilómetros a pie.
Las inscripciones, al precio de 10 euros (camiseta incluida, hasta agotar existencias) se puede realizar del 24 al 28 de noviembre y del 1 al 5 de diciembre.
El dorsal solidario (kilómetro 0) está abierta en una cuenta del Banco Santander.
La convocatoria ha contado en las últimas ediciones con el respaldo de los vecinos.
El objetivo volverá a ser recaudar fondos para entregárselos a la AECC y que se pueda seguir investigando de esta enfermedad.