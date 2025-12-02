Caja Rural apoya cursos de verano de Santa Catalina, en El Burgo de Osma

Martes, 02 Diciembre 2025 16:53

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma y Caja Rural de Soria han suscrito un convenio de colaboración por el que la entidad se compromete a apoyar la celebración de la edición 2026 de los Cursos Universitarios de Verano de Santa Catalina.

Se ratifica así un acuerdo que viene alcanzándose en los últimos años entre ambas instituciones para mantener y potenciar unos cursos que siguen la estela universitaria burgense y se han colocado como unos de los más destacados del país.

También, la Diputación Provincial de Soria mantendrá el respaldo a la cita universitaria burgense tal y como viene haciendo desde hace años.

Falta por conseguir que la Junta de Castilla y León otorgue el respaldo económico a los cursos como el Ayuntamiento burgense lleva reclamando cada una de las ediciones.

Recientemente, el alcalde burgense, Antonio Pardo, se dirigió directamente al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, solicitando el apoyo.

Pardo ha recordado esta tarde en un comunciado que se sigue sin obtener aún respuesta y que no es normal que la Junta falte en este proyecto académico tan destacado a nivel nacional y que goza de un prestigio fuera de toda duda.

La edición del verano de 2026 será la XXXIX de unos cursos que han sabido adaptarse a la actualidad sin perder el encanto de sus temas históricos y artísticos.

La perseverancia en su celebración para no dejar apagar la llama universitaria burgense, está dando sus frutos en los últimos años también con un amplio reconocimiento en cuanto al número de alumnos se refiere.

La calidad académica de la cita que dirige Carmelo Gómez está fuera de toda duda y los alumnos y profesores suelen repetir verano tras verano en el aula del antiguo Hospital de San Agustín.