El Burgo de Osma cierra ciclo de talleres “El ADN de la Memoria”

Miércoles, 03 Diciembre 2025 08:30

Este viernes 5 de diciembre en El Burgo de Osma tendrá lugar la clausura en el espacio El Hueco Oxma, del ciclo de talleress "Excavando en la Memoria", una propuesta de la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad carácter cívico y educativo integrada en la programación "50 años de España en Libertad", organizada por el Gobierno de España. La clausura contará con la intervención de varios integrantes de la ASRD y un arqueólogo de la empresa ARECO Arqueología.

El Gobierno de España, a través de su Subdelegación en Soria, y la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad han desarrollado a lo largo de noviembre el ciclo de talleres “Excavando en la Memoria”, una propuesta de carácter cívico y educativo que se integra en la programación “50 Años de España en Libertad”. Cada sesión ha contado con la proyección del documental “El ADN de la Memoria” y un coloquio posterior, dirigido por Recuerdo y Dignidad, que ha contado también con la intervención de responsables de la Subdelegación.

El objetivo de este proyecto ha sido y es acercar al público general, pero sobre todo a adolescentes, la memoria reparadora, las exhumaciones y los lugares de memoria.

La afluencia de público de todas las edades y el carácter participativo de estos debates ha sido realmente positivo, segun ha subrayado Recuerdo y Dignidad.

Miembros de la asociación como investigadores, arqueólogos, equipo psicológico y familiares de las víctimas han tenido la oportunidad de conversar con el público más joven y responder a sus preguntas, dando especial atención a las experiencias locales de memoria democrática en la provincia.

La gira ha tenido lugar en el mes de noviembre en las siguientes fechas y lugares: el 7, en Ágreda; el 10, en Arcos de Jalón; el 12, en Almazán; el 14, en Miño de San Esteban; el 19, en Navaleno; el 20 en el Campus “Duques de Soria” de la Universidad Valladolid; el 21, en San Pedro Manrique; el 26, en Ólvega, y el 27, en Covaleda.

El tema principal del documental “El ADN de la Memoria” es la herencia del duelo y cómo las desapariciones forzadas y la violencia ejercida durante el golpe de estado, la posterior guerra civil que éste desencadenó y la dictadura puede generar un trauma en las víctimas y sus familias, que ha sido heredado por las siguientes generaciones y que a día de hoy todavía no ha podido ser sanado.

A través de este hilo conductor se transmiten las historias de sorianos y sorianas que sufrieron la represión y las consecuencias que tuvieron que vivir sus familias, con especial atención a la represión ejercida específicamente contra las mujeres.

Al finalizar las proyecciones, se realizó un sorteo de 4 viajes para estudiantes y acompañantes al Centro Documental de Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca que tuvo lugar el día 29 de noviembre.

Esta iniciativa tenía por objetivo reforzar el aprendizaje sobre el pasado reciente y su proyección en la convivencia democrática.

La gira del documental forma parte de los actos organizados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Subdelegación del Gobierno y con el soporte del Comisionado creado con motivo de la conmemoración “50 Años de España en Libertad”.

Medio siglo de libertades

Según el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, las actividades diseñadas ponen el foco en “medio siglo de libertades, progreso cívico y valores constitucionales”.

La programación local refuerza esa mirada con espacios de reflexión, participación y cultura abiertos a toda la ciudadanía.

Por su parte, Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, ha destacado que “celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país.

España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Por eso tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos”.

La línea de trabajo con centros educativos se completa con la petición formal de la Subdelegación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para adelantar en torno al 20 de noviembre el tratamiento curricular en 2.º de Bachillerato del final del franquismo y la Transición (1975-1982), contenidos presentes en la materia y susceptibles de formar parte de la EBAU.

La programación “España en Libertad. 50 años” ha incorporado, además, dos eventos complementarios: una mesa redonda celebrada en Soria el 28 de noviembre sobre municipalismo, con diálogo intergeneracional entre alcaldes y alcaldesas veteranos y regidores jóvenes, moderado por Loli Escribano, y emitido en diferido por televisiones locales.

Al finalizar el debate tuvo lugar una actuación musical del dúo Monipolio. Y la gala-concierto de Amancio Prada en el Palacio de la Audiencia, con apertura a cargo del grupo soriano Cafuné, gratuita. Ambos actos han reforzado la dimensión cultural y cívica del programa.

Según Latorre, “el enfoque territorial de esta agenda permite llegar a distintos municipios y al ámbito universitario, en connivencia con otras administraciones, comunidad educativa y la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad, cuya trayectoria en favor de la memoria democrática y de la restitución de la dignidad de las víctimas del franquismo le ha otorgado un bien ganado y reconocido prestigio”.