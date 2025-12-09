Correos celebra la Navidad con amplia oferta de productos para acciones solidarias

Martes, 09 Diciembre 2025 13:40

Un año más, Correos celebra la Navidad ofreciendo diversos productos en sus 12 oficinas de Correos en Soria y a través de Correos Market.

Desde hace años, la empresa postal colabora con campañas de varias ONGs, comercializando productos que sirven para recaudar fondos para financiar diversas acciones solidarias.

Correos también comercializa los “packs mágicos” que incluyen cartas, sobres, sellos, postales y pegatinas con decoraciones navideñas para los más pequeños, junto a las tradicionales emisones de sellos de navidad.

Además ofrece diversos lotes de cestas de Navidad para regalar en estas fechas tan señaladas.

Correos sigue siendo el primer canal de comercialización de los “bolígrafos solidarios” de la campaña “Un juguete, una ilusión”, que este año alcanza su 26 edición, una iniciativa impulsada por la Fundación Crecer Jugando y RTVE para defender que el juego es uno de los derechos fundamentales de la infancia.

Ya se han puesto a la venta más de 140.000 bolígrafos solidarios, de los cuales ya se han vendido 32.000, cuya recaudación servirá para llevar juguetes a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La empresa postal continúa su colaboración con UNICEF, con quien mantiene una alianza estratégica desde hace más de 45 años, comercializando a través de las oficinas sus tarjetas de felicitación y calendarios.

Las oficinas de Correos se han convertido en uno de los principales canales de distribución de sus tradicionales tarjetas en todo el territorio nacional.

Ya se han puesto a la venta más de 40.000 estuches de christmas y 1.300 calendarios de este organismo de Naciones Unidades dedicado a la defensa y la protección de los derechos de la infancia.

Con la recaudación será posible financiar alimentos, vacunas y otras necesidades de los niños y niñas en todo el mundo.

Además, en todas las oficinas postales ya están a la venta los cupones para el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, así como las participaciones de la Cruz Roja para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del 22 de diciembre. Se han distribuido en torno a 620.000 participaciones, a un precio de 6 euros, que incluye un donativo de 1 euro que se destinarán a los distintos programas y proyectos que lleva a cabo la ONG.

La compañía postal y de paquetería también colabora con la Fundación Juegaterapia a través de la venta en oficinas y en Correos Market de los muñecos solidarios “Baby Pelones”, con el fin de ayudar a los niños enfermos de cáncer que están hospitalizados o en tratamiento de quimioterapia.

Sellos mágicos

Junto a los productos solidarios, estas Navidades también es posible conseguir una colección especial de “sellos mágicos” personalizados con las figuras de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar, los cuales están disponibles en las oficinas de Correos de toda España y a través de Correos Market.

Asimismo, la oficina principal de Correos de Soria capital sita en Paseo del Espolón, cuenta con un buzón especial para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos y en Correos Market, se comercializan los llamados “packs mágicos” que contienen cartas para escribir los deseos, además de postales, sobres especiales y un pliego de pegatinas con motivos navideños para decorarlas y enviarlas a sus ilustres destinatarios en Laponia y el Lejano Oriente