El Casino acoge presentación de Agenda Taurina 2026

Jueves, 11 Diciembre 2025 16:23

Los aficionados taurinos tienen cita este sábado, 13 de diciembre, en el Casino de Soria, con la presentación de la Agenda Taurina del año 2026.

Será en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia, a las 12:45 horas.

En el acto está previstas las intervenciones del presidente del Círculo Amistad Numancia, Adolfo Sainz; el editor de la guía, Vidal Pérez Herrero; el cronista oficial de la Villa Ducal de Medinaceli, José Antonio Martín de Marco, y el diputado de Cultura y vicepresidente cuarto de la Diputación de Soria, Enrique Rubio.

La Agenda Taurina 2026 está dedicada a festejos populares.

Soria es famosa por sus espectáculos taurinos populares, especialmente durante las Fiestas de San Juan, que incluyen eventos tradicionales como "La Saca" (encierro desde Valonsadero) y el "Viernes de Toros" (lidia en la plaza), mezclando historia y fiesta con desencajonamientos, sueltas de vaquillas y actuaciones de recortadores, un evento que combina la emoción del toro con las calderas, danzas y tradiciones populares sorianas.