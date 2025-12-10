Rechazado el Plan de Vivienda y Suelo de Unidas Podemos en Ólvega

Miércoles, 10 Diciembre 2025 07:22

Unidas Podemos Ólvega ha presentado en el último pleno municipal su propuesta Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, un plan que incluye 14 propuestas sobre urbanismo, vivienda y su administración.

Entre las propuestas se encuentra la solicitud de cesión para gestión municipal de las seis viviendas que la página web del banco público estatal Sareb atestigua poseer en Ólvega.

Así mismo, se proponía la posesión por parte del Ayuntamiento de como mínimo una vivienda social de emergencia para casos de incendio, hundimiento o desahucio de vivienda familiar, violencia de género, personal funcionarial necesario, etc y un reglamento que lo regule.

El edil de Unidas Podemos, Mario Calonge, ha asegurado en un comunicado que “se nos ha contestado que el Ayuntamiento ya posee una en la parte de atrás del consistorio pero ¿Qué olvegueño u olvegueña sabe de su existencia y quién o cómo sabemos que se puede utilizar, durante cuánto tiempo y con qué finalidad o qué obligaciones y garantías tendría quien la usa? Necesitamos una vivienda de común conocimiento de su existencia y unas reglas íntegras sobre su uso”.

Otro punto exhortaba a realizar y tener a disposición del público una bolsa de vivienda en alquiler Ólvega y Muro, propuesta aprobada por el consistorio en julio de 2021 pero que aún no se ha llevado a cabo.

Más puntos incluidos, son la adquisición de derechos urbanísticos: el derecho de tanteo y retracto del Ayuntamiento y la tenencia de un Registro Municipal de Solares, ambos exclusivos sólo a municipios de más de 20.000 habitantes o con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, algo de lo que carece Ólvega pero que se pueden obtener solicitándolo a la Junta de Castilla y León el derecho de tanteo y retracto que en palabras de Calonge: “¿Qué posibilidades hay de que la Junta ejerza el derecho de tanteo sobre una vivienda que aparece en subasta pública o en un portal inmobiliario e interesa tener y que probabilidades hay de que lo ejerza el Ayuntamiento si tuviera el derecho?”, y al Ministerio de Vivienda el Registro Municipal de solares.

Sobre este último se basa la siguiente propuesta, la remisión de este registro anualmente con las particularidades, propiedad, oportunidades y posibilidades de cada terreno junto con las necesidades de vivienda pública en los municipios olvegueño y mureño a distintas administraciones superiores para la construcción de vivienda pública, ya que respecto al anuncio de 237 viviendas públicas por parte de la Junta de Castilla y León, Calonge ha señalado que “mo nos creemos que vuelvan a prometer el mismo proyecto que hace 16 años, sin tener los terrenos, ni el presupuesto para adquirirlos, en menos de un año cuando les ha costado más de tres años 42 viviendas en terrenos de propiedad municipal y sólo tras la firma de un protocolo que no tiene ni vinculación jurídica, es decir que se puede cumplir o no. El Ayuntamiento puede firmar con la Unión Europea un protocolo para traer el Parlamento europeo a Ólvega, pero eso nunca va a pasar”.

En referencia a estas 42 viviendas que se van a construir en la calle Fuente del Suso vienen las siguientes propuestas: solicitar la gestión de estas viviendas por parte del Ayuntamiento y una ordenanza para las bases de acceso a esta vivienda protegida, lo que la formación morada hha argumentado que “en el convenio pone que se gestiona de forma municipal pero como diga la Junta mientras que en prensa dirigentes de la Junta dicen gestión autonómica, ante tanto caos, es mejor solicitar su gestión, establecer su forma de acceso y tener todo listo y aclarado para cuando estén hechas”.

Para la formación morada, uno de los problemas urbanísticos de los dos municipios, especialmente de Ólvega, es la acumulación de vivienda en desuso o en estado de ruina o semiruina en el casco urbano del municipio, por lo que han realizado tres proposiciones sobre este problema: hacer un listado de inmuebles en ruinas o con posibilidades de estar en este estado para contactar con sus propietarios y que los demuelan por salud y seguridad o el consistorio de forma subsidiaria y bonificar tanto el IBI a estos inmuebles si se actúa sobre ellos como el ICIO para que suponga menos gasto su ejecución siempre que sea por iniciativa del propietario y se construya o rehabilite vivienda en los siguientes años.

Además según Unidas Podemos Ólvega estas superficies podrían incluirse en el Registro Municipal de Solares si hubiese y construir ahí vivienda pública. Englobando todo, también propusieron una campaña de información sobre ayudas para reformas de eficiencia energética, al alquiler, a la demolición en estados ruinosos, beneficios de sacar al alquiler viviendas vacías o la existencia del Índice de Referencia del Alquiler, para incentivar a la ciudadanía a que tome partido en la mejora urbanística de Ólvega y Muro.

Mercado residencial tensionado

Pero la medida más debatida en el pleno municipal fue la declaración de Ólvega como zona de mercado residencial tensionado.

El edil de Unidas Podemos ha expuesto unos datos donde según una web de recogida de datos sobre el mercado inmobiliario, el precio del metro cuadrado ha subido un 18,3% en los últimos cinco años en Ólvega, una persona en esta localidad tiene que destinar una media del 47,83 por ciento del sueldo a pagar el alquiler de una vivienda en esta localidad, por lo que según la Ley de Vivienda se considera zona de mercado residencial tensionado.

Para Calonge: “declararnos zona tensionada no obliga a alquilar una casa vacía como dicen algunos bulos, lo que sí que hace es limitar el precio del alquiler en valores altos según el índice de referencia, bonificar el IRPF si alquilas a bajo precio o a jóvenes, subvencionar materiales de construcción a empresas constructoras, tener preferencia y exigir estudio para la construcción de vivienda pública por parte del Ministerio o dar una eficacia comprobada de entre un 3 y un 5% en la reducción del precio medio, sólo si estás muy desinformado o eres o defiendes a arrendadores de pecios altos puedes estar en contra de esta declaración”.

Algo que destacan, al ser esta propuesta de Unidas Podemos en Ólvega la primera para que un municipio de la provincia soriana tenga esta declaración de zona tensionada en materia de vivienda.

Desde la Unidas Podemos Ólvega no entienden como pudo decaer el Plan de Vivienda por los votos en contra de la mayoría absoluta del PP, la abstención del edil de VOX y los votos favorables de los concejales y concejalas del PSOE y del proponente, ya que según ha afirmado: “Hemos traído propuestas útiles y validas sobre las competencias urbanísticas del Ayuntamiento para atajar el grave problema de vivienda de Ólvega, frente a viejos paripés difícilmente realizables”.

Saben que se habla mucho de un precio alto por falta de vivienda, pero ha manifestado que “hay bastantes carteles de “Se Vende” por el centro de ambos pueblos o en portales de internet o un 16,3% de vivienda vacía según el INE y cuando se propone subvencionar el material a las empresas constructoras, se facilita que se edifique vivienda pública o si incite el afloramiento de vivienda en ruina y su rehabilitación, el PP vota en contra”.