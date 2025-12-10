La mejor película del año llega a la pantalla de Cines Lara

Miércoles, 10 Diciembre 2025 07:29

La nueva cartelera de los Cines Lara incorpora dos novedades esta semana. Una de ellas está basada en una tradición de Charles Dickens. Y la otra, está considerada la mejor película del año por muchos críticos.

El miércoles 17 de diciembre habrá una modificación en las salas 1, 2 y 3.

EL REY DE REYES

En la víspera de Navidad, Charles Dickens cuenta a su hijo la historia más grande jamás contada: lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. A través de la imaginación, el niño camina junto a Jesús, en una historia llena de aventuras, ángeles, reyes malvados y milagros. «El Rey de Reyes” nos invita a redescubrir el poder eterno de la esperanza, el amor y la redención con los ojos de un niño.

Dirigida a toda la familia, la cinta está inspirada en la en la tradición de Charles Dickens de contar el Evangelio a su familia cada Navidad.

Llega a nuestras pantallas El Rey de Reyes después de que sólo con su estreno en Estados Unidos, ya se haya convertido en el mejor estreno de la historia para una película bíblica animada, superando el récord que mantenía El Príncipe de Egipto desde 1998.

Dirigida por Seong-ho Jang, e inspirada libremente en el libro infantil La vida de nuestro Señor (The Life of Our Lord) de Charles Dickens con fragmentos del nuevo testamento. La película está protagonizada en su versión original por Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Roman Griffin Davis, Forest Whitaker, Ben Kingsley y Oscar Isaac.

El Rey de Reyes - Tráiler Oficial en Castellano

VALOR SENTIMENTAL

Considerada por muchos críticos la mejor película del año , llega a nuestras pantallas de la mano de su director Joachim Trier (La peor persona del mundo) el film que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025 y que ha sido nominada ni más ni menos que en 8 categorías a los Globos de Oro, entre las que se encuentran la de Mejor Película, Director, Actriz y Actor, entre otras.

Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre ausente, un director de cine muy reconocido en el pasado que ha vuelto para ofrecer a Nora el papel principal de su próxima película.

Aunque ella lo rechaza, Gustav decide seguir adelante y utilizar la casa familiar como escenario de su nuevo rodaje, lo que reaviva las tensiones entre ellos, especialmente tras la llegada de una joven actriz de Hollywood que acepta el papel en su lugar. El vínculo entre las hermanas se convertirá en su mayor refugio frente a las heridas del pasado.

Protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.

Valor sentimental, de Joachim Trier | Tráiler Español | Estreno en cines diciembre de 2025

PROGRAMACIÓN DEL 12, 13, 14 y 18 DE DICIEMBRE (2025) CINES LARA HORARIO SALA 1 EL REY DE REYES 18,00 20,30 7 años ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL WICKED PARTE II 22,35 7 años SALA 2 ZOOTRÓPOLIS 2 18,00 20,30 22,35 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 3 FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 17,45 20,15 22,35 12 años SALA 4 NÚREMBERG 17,40 12 años GOLPES 20,30 22,35 16 años SALA 5 COARTADAS 18,00 12 años VALOR SENTIMENTAL 20,10 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 6 ME HAS ROBADO EL CORAZÓN 18,00 12 años NÚREMBERG 20,05 16 años AHORA ME VES 3 22,40 12 años