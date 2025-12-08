Carbonera de Frentes da la bienvenida a la Navidad con un fin de semana de actividades

Lunes, 08 Diciembre 2025 20:24

Carbonera de Frentes ha vivido un fin de semana cargado de tradición y ambiente festivo con varias actividades organizadas para dar la bienvenida a la Navidad.

Los vecinos han participado en la subida del Belén a la Sierra, un acto ya tradicional impulsado por la Asociación Gastronómica "Las 3 de Carbonera", donde se ha colocado el Nacimiento en su ubicación habitual para iniciar simbólicamente las celebraciones.

Tras la subida, los asistentes han compartido una comida popular que ha servido para entrar en calor y disfrutar de un ambiente de hermandad.

La programación ha continuado por la tarde con el encendido de las luces navideñas, un momento muy esperado por el vecindario.

Los vecinos han decorado también el árbol de Navidad con luces y con los adornos elaborados en el taller celebrado el día anterior.

Ese taller, organizado por la Asociación Amigos de Carbonera, ha reunido a pequeños y mayores para diseñar adornos artesanales que ahora lucen en la plaza del pueblo.

Y no todo se ha quedado ahí. Carbonera de Frentes continuará con sus actividades navideñas el sábado 20, a las 19:30 horas, con un Concierto de Villancicos que será seguido por una chocolatada en las escuelas.

Además, el domingo 21, a las 17:00 horas, se ha organizado un paseo familiar con Papá Noel, con salida desde el Centro Cívico, para seguir llenando de ambiente festivo las calles del municipio.

Carbonera de Frentes afronta así unas fechas señaladas con una amplia participación vecinal y un programa que sigue creciendo cada año.